مباشر | مونديال قطر: ألمانيا (0-0) اليابان

يلتقي منتخبا ألمانيا واليابان اليوم، الأربعاء، على استاد "خليفة الدولي"، ضمن مباريات المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

وتضم المجموعة الخامسة إلى جانب ألمانيا واليابان كل من إسبانيا وكوستاريكا.

أحداث الشوط الأول:

15:00 انطلاق صافرة بداية المباراة.

تشكيلة المنتخبين:

منتخب ألمانيا: مانويل نوير، راوم، روديغر، شلوتيربيك، سولي، غوندوغان، كيميتش، موسيالا، جنابري، مولر، هافيرتز.

منتخب اليابان: شيوشي جوندا، كوي ايتاكورا، يوتو ناجاتومو، واتارو إندو، تاكيفوسو كوبو، يوني إتو، دايتشي كامادا، أو تاناكا، مايا يوشيدا، هيروكي ساكاي، دايزن ماديا.