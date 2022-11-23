مباشر | مونديال قطر: المغرب (0-0) كرواتيا

يلتقي منتخبا المغرب وكرواتيا اليوم، الأربعاء، على استاد "البيت" ضمن المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

وتضم المجموعة السادسة إلى جانب المغرب وكرواتيا كل من كندا وبلجيكا.

أحداث الشوط الأول:

12:00 انطلاق صافرة بداية المباراة.

انتهى الشوط الأول من المباراة من دون أي تغيير على نتيجة المباراة، إذ وصل المنتخبان إلى فرص تهديفية غير أن الحظ لم يحالفهما.

أحداث الشوط الثاني:

تشكيلة المنتخبين:

منتخب المغرب: ياسين بونو، أشرف حكيمي، نوصير مزراوي، نايف أكرد، رومان سايس، سفيان لمرابط، عز الدين أوناحي، حكيم زياش، سليم أملاح، سفيان بوفال، يوسف النصيري.

منتخب كرواتيا: ليفاكوفيتش دومينيك، لوفرين، سوسا بورنا، جيفارديول يوشكو، يورانوفيتش يوسيب، كوفاسيتش، لوكا مودريتش، بروزوفيتش، فلاسيتش، كراماريتش، إيفان بيريسيتش.