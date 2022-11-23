مباشر | مونديال قطر: بلجيكا (1-0) كندا

تاريخ النشر: 23/11/2022 - 21:53

مباشر | مونديال قطر: بلجيكا (1-0) كندا
(Gettyimages)
عرب ٤٨

يلتقي منتخبا بلجيكا وكندا مساء اليوم، الأربعاء، على استاد "أحمد بن علي" ضمن مباريات المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

ويلعب في المجموعة السادسة إلى جانب بلجيكا وكندا كل من منتخبي المغرب وكرواتيا اللذين افترقا بالتعادل السلبي 0-0 في وقت سابق اليوم.

أحداث الشوط الأول:

21:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 9: بطاقة صفراء للاعب منتخب بلجيكا كاراسكو.

دقيقة 10: ضربة جزاء ضائعة لكندا بعد تصدي حارس مرمى بلجيكا للكرة.

دقيقة 44: منتخب بلجيكا يفتتح باب التسجيل بهدف لاعبه باتشواي.

تشكيلة المنتخبين:

منتخب بلجيكا: تيبو كورتوا، يان فيرتونخين، توبي ألديرفايلد، لياندر ديندونكر، أكسيل فيتسل، يوري تليمانز، كيفين دي بروين، تيموتي كاستاني، يانيك كاراسكو، إدين هازارد، ميتشي باتشواي.

منتخب كندا: بورجان ميلان، لاريا ريتشي، جونستون أليستر، كمال ميلر، فيتوريا ستيفن، أوستاكيو ستيفن، جونيور هويليت، هوتشينشون أتيبا، ألفونسو ديفيز، تاجون بوشانان، جوناثان ديفيد.

بودكاست عرب 48

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مباشر | مونديال قطر: بلجيكا (1-0) كندا

مباشر | مونديال قطر: بلجيكا (1-0) كندا

مباشر | مونديال قطر: بلجيكا (1-0) كندا

مباشر | مونديال قطر: بلجيكا (1-0) كندا

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