مونديال قطر: ما طبيعة إصابتي السعودييْن الشهراني والفرج؟

خضع الظهير الأيسر السعودي ياسر الشهراني لجراحة ناجحة في الرياض، بعد تعرّضه لإصابة قوية خلال الفوز التاريخي لبلاده على الأرجنتين 2-1، الثلاثاء، في مونديال قطر 2022 في كرة القدم، بحسب ما أعلن منتخب "الصقور الخضر"، الأربعاء.

وكتب المنتخب في صفحته الرسمية عبر "تويتر" أن الشهراني أجرى "عملية جراحية ناجحة في غدة البنكرياس بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني، بمتابعة من الجهاز الطبي بالمنتخب".

الشهراني بجانب ميسي خلال المباراة (Getty Images)

وكان الشهراني غادر صباح الأربعاء، مدينة حمد الطبية بالدوحة، بعد نقله بالإخلاء الطبي إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض، بعد خضوعه لفحوص إثر "تعرّضه لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر والبطن".

وتعرّض الشهراني لاصطدام قوي مع زميله حارس المرمى محمد العويس، في كرة مشتركة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني على استاد لوسيل، الذي غصّ بأكثر من 88 ألف متفرج.

وطمأن الشهراني مشجعي المنتخب بمقطع فيديو من المستشفى، وقال: "أحببت أن أطمأنكم بأن أموري جيدة... دعواتكم لي.. وجمهور المنتخب السعودي يستحق الفوز".

سلمان الفرج بعد إصابته (Getty Images)

وقدّم لاعب الهلال البالغ 30 عاما أداء بطوليا مع رفاقه، إذ قلبوا في الشوط الثاني تأخرهم بالهدف المبكر للنجم ليونيل ميسي من ركلة جزاء، إلى انتصار تاريخي هو الأول لمنتخب آسيوي على الأرجنتين في كأس العالم، بفضل هدفي صالح الشهري وسالم الدوسري.

من جهة أخرى، كشفت الفحوص الطبية التي أجريت للاعب الوسط سلمان الفرج، "عن وجود إصابة في عظمة الساق"، بحسب ما أضاف الاتحاد السعودي.

وكان الفرج الذي يُعدّ من نقاط الارتكاز الرئيسة في تشكيلة المدرب الفرنسي هيرفيه رونار، قد خرج بين الشوطين بسبب الإصابة ولعب بدلا منه نواف العابد.