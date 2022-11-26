تحليل خاص | كيف فكك "السامبا" دفاع صربيا الصلب؟

تخطى منتخب البرازيل عقبة نظيره منتخب صربيا بهدفين أحرزهما اللاعب ريتشارليسون، ضمن ختام مباريات الجولة الأولى للمجموعة السابعة لمونديال قطر.

تشكيلة المنتخبين

بدأ المنتخب البرازيلي بخطَّة 4-2-3-1؛ اليسون في حراسة المرمى؛ دانيلو، تياغو سيلفا، ماركينوس وأليكس ساندرو في الدِّفاع، في المحور تواجد كلّ من باكيتا وكاسميرو؛ وفي المقدِّمة تواجد كلّ من رافينيا، نيمار وفينيسيوس خلف المهاجم ريتشارليسون.

بدأ المنتخب الصِّربي اللِّقاء بخطَّة 3-4-3؛ ميلينكوفيتش في حراسة المرمى؛ ميلينكوفيتش، فيلكوفيتش وبافلوفيتش ثلاثي الدِّفاع؛ زيفكوفيتش، لوكيتش، غوديل وملادينوفيتش في الوسط؛ تاديتش، سافيتش وميتروفيتش في الهجوم.

الشَّوط الأوَّل

دخل المنتخب الصِّربي المباراة بخطَّة 3-4-3 على الورق، لكن على أرضيَّة الملعب وأغلب لحظات المباراة تحوَّلت هذه الخطَّة إلى 5-4-1 بتراجع كل من زيفكوفيتش وملادينوفيتش ليشغلوا مركز الأظهرة، سافيتش وتاديتش انضمّوا إلى لاعبي الوسط وبقي ميتروفيتش وحيدًا في خط الهجوم.

بهذه الطَّريقة أقفل المنتخب الصِّربي المساحات على فينيسيوس ورافينيا في الأطراف، وقد نجح في ذلك بسبب عدم امتلاك البرازيل الأظهرة الهجوميَّة الفتّاكة التي من الممكن أن تساعد في الهجوم واختراق دفاع المنتخب الصِّربي من الأطراف، وفي المقابل بسبب الكثافة العدديَّة في العمق منع المنتخب الصِّربي نيمار من التَّحرُّك والتَّمرير بحرِّيَّة، فأغلق بذلك كل المنافذ على المنتخب البرازيلي.

بسبب إغلاق المنافذ من جهة، خشونة واندفاع لاعبي المنتخب الصِّربي من جهة، عدم تقدُّم دانيلو وساندرو في الهجوم من جهة أخرى، وبطء نيمار في التَّمرير واحتفاظه بالكرة أكثر من اللّازم كانت فرص المنتخب البرازيلي في هذا الشَّوط محدودة.

على الصَّعيد الدِّفاعي للمنتخب البرازيلي، فكان من البرازيل الاحترام الكبير للمنافس الأوَّل لهم في هذه البطولة، احترام لاحظناه من خلال انضباط رائع دفاعيًا من رافينيا الذي كان يعود ليشغل مركز الظَّهير الأيمن، ليكون هناك خماسي دفاعي برازيلي خلال الهجمات الصِّربيَّة القليلة التي كانت خلال هذا الشَّوط.

في هذا الشَّوط واجهت البرازيل مشكلة على صعيد خط الوسط بسبب ضعف باكيتا في عمليَّة بناء الهجمة، كان يضطر نيمار للعودة للخلف لاستلام الكرات، الأمر الذي أبعد نيمار قليلًا عن منطقة جزاء الخصم.

الشَّوط الثّاني

في بداية الشَّوط الثّاني غيًّر تيتي من شكل الفريق حيث طلب من باكيتا التَّقدُّم للأمام أكثر لتصبح التَّشكيلة أقرب إلى 4-1-4-1، بالإضافة إلى ساندرو الذي أصبح يتقدَّم أكثر للأمام وقد شاهدناه يهدد مرمى المنتخب الصِّربي في أكثر من مناسبة.

هذا التَّغيير أدّى إلى خلق كثافة عدديَّة برازيليَّة في نصف الملعب الصِّربي، الأمر الذي كان له أثرًا كبيرًا بتسجيل البرازيل الهدف الأوَّل عن طريق ريتشارليسون في الدَّقيقة 62.

هذا الهدف أجبر المنتخب الصِّربي على الهجوم وفتح المساحات، الأمر الذي سهَّل المهمَّة على البرازيل لتسجيل الهدف الثاني لريتشارليسون والمنتخب البرازيلي بمقصيَّة رائعة بعد عشر دقائق فقط من الهدف الأوَّل.

نقاط تحليليَّة

* بدأت البرازيل المباراة بنوايا هجوميِّة رائعة.

* الجهة اليسرى للمنتخب البرازيلي كانت فعّالة هجوميًا أكثر من الجهة اليمنى.

* تيتي يفضِّل ريتشارليسون على جيسوس كمهاجم صندوق لأنَّه يخدم المنتخب البرازيلي أكثر من لاعب آرسنال، فإنهاء ريتشارليسون وبنيته الجسمانية لمهاجم أفضل بكثير من جيسوس.

* استطاعت البرازيل في هذه المباراة تفكيك دفاع منتخب قوي جدًا دفاعيًا، ويُعتَبَر أفضل منتخبات المجموعة.

* من الممكن أن نرى بعض التَّغييرات في المباراة القادمة بالنِّسبة للمنتخب البرازيلي مثل اللعب بفريد مكان باكيتا ورودريغو مكان رافينيا، ومن المحتمل أن يكون رودريغو بديلا لنيمار المصاب.

* منتخب البرازيل يوجِّه رسالة لكل المنتخبات أنَّه أقوى المرشَّحين للفوز بهذه البطولة، خاصَّةً أنَّه واجه منتخبًا أقوى من المنتخبات التي واجهتها الفرق الأخرى المرشَّحة، وقدَّم أداءً مقنعًا.

* في المباراة القادمة يواجه المنتخب البرازيلي المنتخب السّويسري، والفائز بينهما سيكون أوَّل المتأهِّلين للدَّور القادم، فيما سيبحث منتخبا الكاميرون وصربيا عن انتصارهما الأوَّل في هذه المجموعة والحفاظ على أمل التَّأهُّل للدَّور القادم.

رجل المباراة

بتسجيله هدفين منحا المنتخب البرازيلي الفوز يمكننا أن نمنح ريتشارليسون لقب رجل المباراة، لكن علينا ألا ننسى المردود الرّائع الذي قام به كاسيميرو في خط الوسط.