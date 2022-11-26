مونديال قطر: ميسي يقود الأرجنتين للفوز وينعش آمالها بالتأهل

تاريخ النشر: 26/11/2022 - 23:04

مونديال قطر: ميسي يقود الأرجنتين للفوز وينعش آمالها بالتأهل
(Gettyimages)
عرب ٤٨

تنفس منتخب الأرجنتين الصعداء بعد فوزه على منتخب المكسيك بهدفين نظيفين، مساء السبت، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل المنتخبين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني افتتح ميسي باب التسجيل ثم صنع هدفا آخر حسم من خلاله المباراة لصالح منتخب بلاده.

وبهذا الفوز أنعش المنتخب الأرجنتيني آماله بالتأهل ليبقى الحسم الأخير في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

أحداث الشوط الأول:

21:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 22: بطاقة صفراء للاعب منتخب المكسيك نيستور أراوخو.

دقيقة 42: بطاقة صفراء للاعب منتخب الأرجنتين غونزالو مونتييل.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 49: بطاقة صفراء للاعب منتخب المكسيك إيريك غوتيريز.

دقيقة 66: بطاقة صفراء للاعب منتخب المكسيك هكتور هيرارا.

دقيقة 68: هدف لمنتخب الأرجنتين أحرزه اللاعب ليونيل ميسي.

دقيقة 87: هدف ثان لمنتخب الأرجنتين سجله اللاعب إنزو فرنانديز.

دقيقة 89: بطاقة صفراء للاعب منتخب المكسيك روبرتو ألفارادو.

تشكيلة المنتخبين

منتخب الأرجنتين: مارتينيز، مونتيا، أكونا، أوتاميندي، ليساندرو مارتينيز، دي بول، دي ماريا، ماك أليستر، جيدو، ميسي، لاوتارو مارتينيز.

منتخب المكسيك: أوتشوا، أراوخو، مونتيس، مورينو، جالاردو، ألفاريز، هيريرا، جواردادو، شافيز، فيجا، لوزانو.

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مونديال قطر: ميسي يقود الأرجنتين للفوز وينعش آمالها بالتأهل

مونديال قطر: ميسي يقود الأرجنتين للفوز وينعش آمالها بالتأهل

مونديال قطر: ميسي يقود الأرجنتين للفوز وينعش آمالها بالتأهل

مونديال قطر: ميسي يقود الأرجنتين للفوز وينعش آمالها بالتأهل

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