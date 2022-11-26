مونديال قطر: منتخب فرنسا أول المتأهلين إلى ثمن النهائي

تاريخ النشر: 26/11/2022 - 20:00

مونديال قطر: منتخب فرنسا أول المتأهلين إلى ثمن النهائي
(Gettyimages)
عرب ٤٨

حجز منتخب فرنسا أول مقعد في ثمن نهائي مونديال قطر، بعد فوزه على منتخب الدانمارك بهدفين مقابل هدف على استاد "974"، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدور المجموعات.

وحصد المنتخب الفرنسي النقاط الكاملة في ثاني مبارياته، وهو يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط إذ يبتعد عن الدانمارك وتونس (في المركزين الثالث والرابع) بفارق 5 نقاط مع تبقي جولة واحدة على دور المجموعات.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل المنتخبين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني افتتح منتخب فرنسا التسجيل ثم عادل منتخب الدانمارك النتيجة قبل أن يعاود المنتخب الفرنسي التسجيل وحسم المباراة لصالحه.

أحداث الشوط الأول:

18:00 انطلاق صافرة بداية المباراة.

دقيقة 20: بطاقة صفراء للاعب منتخب الدانمارك أندرياس كريستينسن.

دقيقة 23: بطاقة صفراء للاعب منتخب الدانمارك أندرياس كورنلويس.

دقيقة 43: بطاقة صفراء للاعب منتخب فرنسا جيوليس كوندي.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 60: منتخب فرنسا يفتتح التسجيل بهدف اللاعب كيليان مبابي.

دقيقة 68: منتخب الدانمارك يعادل النتيجة بهدف اللاعب كريستنسن.

دقيقة 87: هدف ثان لمنتخب فرنسا بواسطة مبابي مجددا.

تشكيلة المنتخبين:

منتخب فرنسا: لوريس، ثيو هيرنانديز، كوناتي، أوباميكانو، بافارد، رابيو، تشواميني، غريزمان، ديمبلي، مبابي، جيرو.

منتخب الدانمارك: شمايكل، أندرسن، كايير، أندرياس كريستينسن، راسموس كريستينسن، دامسجارد، هويبيرج، إريكسن، مايلي، أولسن، دولبيرج.

بودكاست عرب 48

#منتخب فرنسا
#منتخب الدانمارك
#مباراة فرنسا والدانمارك
#مونديال قطر

مونديال قطر: منتخب فرنسا أول المتأهلين إلى ثمن النهائي

مونديال قطر: منتخب فرنسا أول المتأهلين إلى ثمن النهائي

مونديال قطر: منتخب فرنسا أول المتأهلين إلى ثمن النهائي

مونديال قطر: منتخب فرنسا أول المتأهلين إلى ثمن النهائي

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