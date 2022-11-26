مدرب تونس: افتقدنا للنجاعة الهجومية أمام أستراليا

أبدى مدرب منتخب تونس، جلال القادري، خيبة أمله بعد الخسارة أمام أستراليا بهدف مقابل لا شيء، السبت، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

وفيما يلي أسئلة طرحت على مدرب المنتخب التونسي خلال المؤتمر الصحافي بعد انتهاء المباراة:

- ما الذي حصل للمنتخب التونسي في مباراة اليوم بعد عرضه الرائع أمام الدنمارك؟

القادري: "للأسف، إنها خيبة أمل كبيرة. الحضور القويّ للمنتخب الأسترالي خصوصا في الشوط الأول واللياقة البدنية القوية للاعبيه ساهمتا بشكل كبير في نتيجة اليوم. كنا نعرف ذلك جيدا. قدمنا مباراة كبيرة أمام الدانمارك في الجولة الأولى وكنا الأخطر على المرمى والأكثر صناعة للفرص وكنا قريبين من تحقيق الفوز، لكننا لم ننجح في هز الشباك. مرة أخرى دفعنا ثمن النجاعة الهجومية. كانت المباراة صعبة كما كان متوقعا وحاسمة بالنسبة للمنتخبين، لم نظهر بالمستوى الذي كنا نتمناه في الشوط الأول وأستراليا فرضت أفضليتها وسيطرتها على وسط الملعب".

- هل فاجأكم المنتخب الأسترالي؟

القادري: "لا، لم نفاجأ بأداء المنتخب الأسترالي، هو فريق محترم، ضغط علينا منذ البداية ولم يترك لنا الفرصة للعب بالطريقة التي كنا نرغب بها خوض المباراة. أرغمني على تغيير الخطة التكتيكية أكثر من مرة في المباراة، أرغمنا على لعب الكرات الطويلة وتفوّق في استعادة الكرات الثانية واستغل البنية الجسمانية للاعبيه ونجح في هزّ الشباك من نصف فرصة وهذا يُحسب له. اتيحت لنا فرصتان في الشوط الأول فشلنا في ترجمتها. ضغطنا في الشوط الثاني وقمنا بتغييرات على التشكيلة وصنعنا خمس فرص ولم نترجمها أيضا. هذا هو الذي خلق الفارق اليوم. ولو كانت الفعالية ناجعة لكان هناك كلام آخر. مرة أخرى عابتنا اللمسة الأخيرة، وخسرنا المباراة التي لم يكن يجب أن نخسرها. الفعالية الهجومية مشكلة تعاني منها جميع المنتخبات في العالم وليس تونس فقط".

- كيف ترى حظوظ المنتخب التونسي عقب الخسارة؟

القادري: "لا نستحق الخسارة عطفا على ما قدمناه طيلة المباراة. مصيرنا ليس بأيدينا الآن، سنرى ما ستؤول إليه نتيجة المباراة الثانية، مهمتنا لن تكون سهلة ونحن نتحمل مسؤوليتنا، ولكن ما أسفرت عنه البطولة حتى الآن من نتائج، منتخبات كبيرة ضيعت نقاطا مثل ألمانيا، وأخرى فجرت مفاجآت مدوية. سنبقى متفائلين ونتمنى أن تكون النجاعة الهجومية التي غابت عنا في المباراتين الاوليين في المجموعة، حاضرة في الثالثة ضد فرنسا بطلة العالم. أنا لا أؤمن بالمعجزات في كرة القدم ولكن بالعمل الجاد والتركيز والثقة بالنفس. هناك مباريات صعبة ويجب أن تلعب من أجل كسب النقاط الثلاث ولا نعرف ما تخبئه كرة القدم وسنلعب من أجل الفوز. طالما هناك مباراة اخيرة هناك أمل ويجب أن نعمل بشكل جيد ونحسن مستوانا وسنرى ما سيحدث. يجب أن نعيد مشاهدة هذه المباراة واستخلاص العبر واكتشاف الأخطاء وإذا كانت هناك ضرورة للتغيير فسنقوم بذلك بالدفع بسيف الدين الجزيري وعلي معلول وآخرين".