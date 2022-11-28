مونديال قطر: البرازيل تهزم سويسرا وتحجز مقعدا بثمن النهائي

ضمن منتخب البرازيل تأهله إلى ثمن النهائي بعد فوزه على منتخب سويسرا بهدف يتيم، مساء الإثنين، على استاد "974" ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم بنسختها الأولى المقامة على أرض عربية.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل المنتخبين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني تمكن المنتخب البرازيلي من إحراز هدف وحسم التأهل لصالحه.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده من النقاط إلى 6 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة، في حين تجمد رصيد المنتخب السويسري عند 3 نقاط وهو يحتل المركز الثاني.

ويلعب ضمن المجموعة نفسها كل من منتخبي الكاميرون وصربيا اللذين انتهت مباراتهما بتعادل مثير بثلاثية لكل منهما.

أحداث الشوط الأول:

18:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

لا تغيير على نتيجة المباراة وانتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 51: بطاقة صفراء للاعب السويسري فابيان ريدر.

دققة 52: بطاقة صفراء للاعب البرازيلي فريد.

دقيقة 63: إلغاء هدف لمنتخب البرازيل بداعي التسلل بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

دقيقة 83: هدف لمنتخب البرازيل عن طريق اللاعب كاسيميرو.

تشكيلة المنتخبين

منتخب البرازيل: أليسون بيكر، ماركينيوس، تياغو سيلفا، أليكس ساندرو، إيدير ميليتاو، كاسيميرو، لوكاس باكيتا، فريد، فينيسيوس جونيور، رافينيا، ريتشارلسون.

منتخب سويسرا: يان سومير، سيلفان فيديمير، نيكو إليفيدي، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريغيز، ريمو فرويلر، غرانيت تشاكا، جبريل سو، فابيان رايدر، بريل إمبولو، روبن فارجاس.++96