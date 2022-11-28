مباشر | مونديال قطر: البرتغال (2-0) أوروغواي

تاريخ النشر: 28/11/2022 - 22:50

مباشر | مونديال قطر: البرتغال (2-0) أوروغواي
(Gettyimages)
عرب ٤٨

يلتقي منتخبا البرتغال وأوروغواي مساء، الإثنين، على استاد "لوسيل" ضمن ختام مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية.

ويتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يحتل المنتخب الأوروغواياني المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

ويلعب ضمن المجموعة نفسها أيضًا كل من منتخبي غانا وكوريا الجنوبية اللذين انتهت المباراة بينهما بفوز الأول بثلاثية مقابل هدفين.

أحداث الشوط الأول:

21:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 6: بطاقة صفراء للاعب الأوروغواياني رودريغو بيتانكور.

دقيقة 38: بطاقة صفراء للاعب البرتغالي روبن نيفيز.

دقيقة 44: بطاقة صفراء للاعب الأوروغواياني ماتياس أوليفيرا ميرامونتيس.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 54: منتخب البرتغال يفتتح التسجيل بهدف برونو فيرنانديز.

دقيقة 77: بطاقة صفراء للاعب منتخب البرتغال جواو فيليكس.

دقيقة 89: بطاقة صفراء للاعب منتخب البرتغال روبن دياز.

دقيقة 90+2: هدف ثان لمنتخب البرتغال من ضربة جزاء سددها اللاعب برونو فيرنانديز.

تشكيلة المنتخبين

منتخب البرتغال: ديوغو كوستا، روبن دياز، بيبي، جواو كانسيلو، نونو مينديز، ويليام كارفاليو، روبن نيفيز، برونو فرنانديز، كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا، جواو فيليكس.

منتخب أوروغواي: سيرجيو روشيت، دييغو غودين، خوسيه خيمينيز، ماتياس أوليفيرا، سباستيان كوتس، ماتياس فيتينهو، فيدي فالفيردي، رودريغو بنتاكور، جويليرمو فاريلا، داروين نونيز، إدينسون كافاني.

بودكاست عرب 48

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مباشر | مونديال قطر: البرتغال (2-0) أوروغواي

مباشر | مونديال قطر: البرتغال (2-0) أوروغواي

مباشر | مونديال قطر: البرتغال (2-0) أوروغواي

مباشر | مونديال قطر: البرتغال (2-0) أوروغواي

مباشر | مونديال قطر: البرتغال (2-0) أوروغواي

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