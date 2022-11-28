مباشر | مونديال قطر: كوريا الجنوبية (0-2) غانا

يلتقي منتخبا كوريا الجنوبية وغانا اليوم، الإثنين، على استاد "المدينة التعليمية" ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية.

وتحتل كوريا الجنوبية المركز الثاني بترتيب المجموعة الثامنة برصيد نقطة واحدة، في حين تتذيل غانا الترتيب برصيد خال من النقاط.

وتضم المجموعة أيضًا كل من منتخبي البرتغال وأوروغواي اللذين من المقرر أن يلعبا في وقت لاحق اليوم.

أحداث الشوط الأول:

15:00 انطلاق صافرة بداية المباراة.

دقيقة 21: بطاقة صفراء للاعب منتخب غانا دانيال أمارتي.

دقيقة 24: هدف لمنتخب غانا بواسطة اللاعب محمد ساليسو.

دقيقة 27: بطاقة صفراء للاعب منتخب كوريا الجنوبية وو يونغ جانغ.

دقيقة 34: هدف ثان لمنتخب غانا سجله اللاعب محمد قدوس.

تشكيلة المنتخبين:

منتخب كوريا الجنوبية: جيو كيم سون، سو جين كيم، جا مين كيم، هوان كيم، وون كيم يونغ، يونغ وو يونغ، هوانغ إنبيوم، جون كو تشوان، وونغ جيونغ، تشونغ سو، سون.

منتخب غانا: لورانس آتي، طارق لامبتي، محمد ساليسو، دانيال أمارتي، جيديون مينساه، توماس بارتي، محمد قدوس، ساليس عبد الصمد، جوردان ايو، أندريه ايو، إيناكي ويليامز.