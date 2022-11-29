كريستيانو رونالدو: حلمنا لا يزال على قيد الحياة

ساهم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في تأهل منتخب بلاده إلى الدور ثمن النهائي من مونديال قطر بعد الفوز على أوروغواي بهدفين نظيفين.

وجرت المباراة بين البرتغال وأوروغواي مساء أمس، الإثنين، على استاد "لوسيل" ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور الأول.

وقال رونالدو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نحن في ثمن نهائي كأس العالم.. عمل رائع".

وأضاف "أيها الفريق لقد أكدنا قوتنا وجودتنا في مواجهة خصم يتمتع بجدارة كبيرة".

وأتم رونالدو "لنذهب، نرفع راية القتل وحلمنا لا يزال على قيد الحياة".