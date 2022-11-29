مباريات اليوم في مونديال قطر

تستهل اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم بنسختها الأولى على أرض عربية.

وستجرى اليوم مباريات المجموعتين الأولى والثانية بنظام مواعيد مختلف عما سبق في الجولتين الأوليين، حيث ستقام ابتداء من اليوم مباراتين الساعة الخامسة مساء وأخريين الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس.

وفي المجموعة الأولى، تتنافس منتخبات الإكوادور وهولندا والسنغال على بطاقتي التأهل، حيث ستلعب الإكوادور أمام السنغال فيما ستواجه هولندا نظيرتها قطر.

وفي المجموعة الثانية، تتنافس منتخبات إنجلترا وإيران والولايات المتحدة الأميركية وويلز على التأهل إلى ثمن النهائي، إذ ستلعب إيران أمام أميركا ثم ستلاقي ويلز نظيرتها إنجلترا.

مباريات اليوم بتوقيت القدس:

17:00 الإكوادور – السنغال (استاد خليفة الدولي)

17:00 هولندا – قطر (استاد البيت)

21:00 إيران – الولايات المتحدة الأميركية (استاد الثمامة)

21:00 ويلز – إنجلترا (استاد أحمد بن علي)