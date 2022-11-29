مباشر | مونديال قطر: هولندا (0-0) قطر

تاريخ النشر: 29/11/2022 - 17:21

مباشر | مونديال قطر: هولندا (0-0) قطر
(Gettyimages)
عرب ٤٨

يلتقي منتخبا هولندا وقطر مساء، الثلاثاء، على استاد "البيت" ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية.

ويتصدر المنتخب الهولندي المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط وهو ينافس على بطاقة التأهل لثمن النهائي، فيما ودّع المنتخب القطري المنافسة في وقت سابق وهو يتذيل المجموعة برصيد خال من النقاط.

أحداث الشوط الأول:

17:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

تشكيلة المنتخبين

منتخب قطر: مشعل برشم، بيدرو ميجيل، همام أحمد، بوعلام خوخي، إسماعيل محمد، عبد الكريم حسن، عبد العزيز حاتم، حسن الهيدوس، عاصم ماديبو، أكرم عفيف، المعز علي.

منتخب هولندا: أندريس نوبيرت، جورين تيمبر، فيرجيل فان دايك، ناثان آكي، دالي بليند، دينزل دومفريز، دافي كلاسين، مارتن دي رون، فرينكي دي يونج، كودي جاكبو، ممفيس ديباي.

بودكاست عرب 48

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#مباراة هولندا وقطر

مباشر | مونديال قطر: هولندا (0-0) قطر

مباشر | مونديال قطر: هولندا (0-0) قطر

مباشر | مونديال قطر: هولندا (0-0) قطر

مباشر | مونديال قطر: هولندا (0-0) قطر

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