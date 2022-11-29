مونديال قطر: إنجلترا تطيح بويلز وتتأهل لثمن النهائي

تاريخ النشر: 29/11/2022 - 22:56

مونديال قطر: إنجلترا تطيح بويلز وتتأهل لثمن النهائي
(Gettyimages)
عرب ٤٨

أطاح منتخب إنجلترا نظيره منتخب ويلز خارج مونديال قطر بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة، مساء الثلاثاء، على استاد "أحمد بن علي" ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل المنتخبين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني تمكن المنتخب الإنجليزي من هز شباك نظيره الويلزي ثلاث مرات.

وحسم المنتخب الإنجليزي صدارة المجموعة الثانية، حيث سيلاقي في الدور ثمن النهائي منتخب السنغال المصنف ثانيا في المجموعة الأولى.

أحداث الشوط الأول:

21:00 انطلاق صافرة المباراة.

دقيقة 29: بطاقة صفراء للاعب منتخب ويلز دانيل جيمس.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 49: هدف لمنتخب إنجلترا أحرزه اللاعب ماركوس راشفورد.

دقيقة 51: هدف ثان لمنتخب إنجلترا سجله اللاعب فيل فودين.

دقيقة 61: بطاقة صفراء للاعب منتخب ويلز آرون رامسي.

دقيقة 68: راشفورد يحرز هدفه الثاني والثالث لمنتخب إنجلترا.

تشكيلة المنتخبين

منتخب إنجلترا: بيكفورد، ووكر، ماغواير، ستونز، شاو، رايس، هندرسون، بيلينغهام، راشفورد، فودين، كين.

منتخب ويلز: وارد، ديفيس، رودون، ميفام، ويليامز، أمبادو، ألن، رامزي، جيمس، بيل، مور.

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#مباراة إنجلترا وويلز
#مونديال قطر
#كأس العالم

مونديال قطر: إنجلترا تطيح بويلز وتتأهل لثمن النهائي

مونديال قطر: إنجلترا تطيح بويلز وتتأهل لثمن النهائي

مونديال قطر: إنجلترا تطيح بويلز وتتأهل لثمن النهائي

مونديال قطر: إنجلترا تطيح بويلز وتتأهل لثمن النهائي

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