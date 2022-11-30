مونديال قطر: تونس تنهي مشوارها بالفوز على فرنسا

تاريخ النشر: 30/11/2022 - 19:11

مونديال قطر: تونس تنهي مشوارها بالفوز على فرنسا
(Gettyimages)
عرب ٤٨

أنهى منتخب تونس مشواره في مونديال قطر بالفوز على منتخب فرنسا بهدف مقابل لا شيء للأخير، مساء الأربعاء، على استاد "المدينة التعليمية" ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل المنتخبين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني أحرز المنتخب التونسي هدف المباراة الوحيد والفوز لصالحه.

وأنهى المنتخب التونسي مشواره في مونديال قطر بالمركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.

أحداث الشوط الأول:

17:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 28: بطاقة صفراء للاعب منتخب تونس وجدي كشريدة.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 58: هدف لمنتخب تونس أحرزه اللاعب وهبي الخزري.

تشكيلة المنتخبين

منتخب تونس: أيمن دحمان، منتصر الطالبي، نادر الغندي، ياسين مرياح، وجدي كشريدة، عيسى العيدوني، إلياس السخيري، محمد علي بن رمضان، علي معلول، أنيس بن سليمان، وهبي الخزري.

منتخب فرنسا: مانداندا، ديساسي، فاران، كوناتي، كامافينجا، تشواميني، جيندوزي، فيريتو، فوفانا، كومان، كولو مواني.

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#مباراة فرنسا وتونس

مونديال قطر: تونس تنهي مشوارها بالفوز على فرنسا

مونديال قطر: تونس تنهي مشوارها بالفوز على فرنسا

مونديال قطر: تونس تنهي مشوارها بالفوز على فرنسا

مونديال قطر: تونس تنهي مشوارها بالفوز على فرنسا

مونديال قطر: تونس تنهي مشوارها بالفوز على فرنسا

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