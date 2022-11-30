مونديال قطر: ماذا قال لاعبو تونس بعد فوزهم التاريخيّ على فرنسا؟

أهدى المهاجم المخضرم وهبي الخزري، تونس فوزا تاريخيا على فرنسا حاملة اللقب 1 - صفر على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الرابعة في مونديال قطر لكرة القدم، لكنها ودّعت المنافسة نظرا لفوز أستراليا على الدنمارك.

وهو الفوز الثالث لمنتخب "نسور قرطاج" في سادس مشاركة في كأس العالم، لم يتجاوز خلالها دور المجموعات، بعد المكسيك 3-1 عام 1978 وبنما 2-1 عام 2018، والأول على فرنسا.

جماهير تونس خلال المباراة (Getty Images)

واحتفظت فرنسا، الضامنة تأهلها إلى ثمن النهائي بعد فوزها في مباراتيها الأوليين، بصدارة المجموعة مع 6 نقاط، بعد خوضها المباراة بتشكيلة رديفة، بفارق الأهداف عن أستراليا الفائزة على الدنمارك 1-صفر، فيما رفعت تونس رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث وودعت برأس مرفوعة.

أبرز التصريحات بعد المباراة

وقال الخزري، صاحب هدف الفوز: "كمنافسين أردنا التأهل. هذا الفوز جيد لأننا اظهرنا وجهنا الحقيقي وأننا قادرون على تقديم أمور جميلة. نحن نادمون على أول مبارتين، لأننا قادرون على تقديم الأفضل. لدينا مجموعة متضامنة ومتلاحمة. خائبون لأنه كان يجب أن نحقق ما هو أفضل في أول مبارتين".

خلال تسجيل الخزري هدف الفوز (Getty Images)

وأضاف: "الناس لديها ذاكرة قصيرة. البعض ينتقدني لأنهم نسوا ما قمت به في الماضي. أحب الكرة وإسعاد الناس. وأعتقد أننني كوفئت اليوم. أنا سعيد. جعلنا الشعب التونسي فخورا. لقد فزنا على فريق جميل".

وقال مدافع تونس منتصر الطالبي لقناة "بي إن سبورتس": "أهدرنا الفرصة أمام أستراليا، وأردنا القيام بردّ فعل. قدّمنا مباراة كبيرة، دافعنا وكنا صلبين لكن لم ننجح بالتأهل. أنا فخور بفريقي. قدّمنا كأس عالم جيدة ولعبنا جيدا ضد الدنمارك".

وقال مدافع المنتخب التونسي علي معلول لقناة "الكأس": "أردنا أن نلعب اليوم في آخر فرصة أمامنا ضد أبطال العالم. أردنا على الأقل، إذا لم يحالفنا الحظ في التأهل، أن نخرج بصورة باهية تليق بالمنتخب والجماهير. نعتذر من الجماهير لأننا لم نتمكن من التأهل".

من جانبه، قال مدافع فرنسا إبراهيما كوناتيه: "نحن محبطون وأنا لا أحب الخسارة. تونس تستحق الفوز. يجب أن نركز على المباراة التالية لأنه لن يكون هناك هدايا بعد الآن. لدينا النوعية المناسبة ولم نكن في المستوى".