مونديال قطر: ماذا قال لاعبو تونس بعد فوزهم التاريخيّ على فرنسا؟

تاريخ النشر: 30/11/2022 - 20:05

مونديال قطر: ماذا قال لاعبو تونس بعد فوزهم التاريخيّ على فرنسا؟
لاعبو تونس خلال احتفالهم بالهدف (Getty Images)
عرب ٤٨

أهدى المهاجم المخضرم وهبي الخزري، تونس فوزا تاريخيا على فرنسا حاملة اللقب 1 - صفر على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الرابعة في مونديال قطر لكرة القدم، لكنها ودّعت المنافسة نظرا لفوز أستراليا على الدنمارك.

وهو الفوز الثالث لمنتخب "نسور قرطاج" في سادس مشاركة في كأس العالم، لم يتجاوز خلالها دور المجموعات، بعد المكسيك 3-1 عام 1978 وبنما 2-1 عام 2018، والأول على فرنسا.

جماهير تونس خلال المباراة (Getty Images)

واحتفظت فرنسا، الضامنة تأهلها إلى ثمن النهائي بعد فوزها في مباراتيها الأوليين، بصدارة المجموعة مع 6 نقاط، بعد خوضها المباراة بتشكيلة رديفة، بفارق الأهداف عن أستراليا الفائزة على الدنمارك 1-صفر، فيما رفعت تونس رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث وودعت برأس مرفوعة.

أبرز التصريحات بعد المباراة

وقال الخزري، صاحب هدف الفوز: "كمنافسين أردنا التأهل. هذا الفوز جيد لأننا اظهرنا وجهنا الحقيقي وأننا قادرون على تقديم أمور جميلة. نحن نادمون على أول مبارتين، لأننا قادرون على تقديم الأفضل. لدينا مجموعة متضامنة ومتلاحمة. خائبون لأنه كان يجب أن نحقق ما هو أفضل في أول مبارتين".

خلال تسجيل الخزري هدف الفوز (Getty Images)

وأضاف: "الناس لديها ذاكرة قصيرة. البعض ينتقدني لأنهم نسوا ما قمت به في الماضي. أحب الكرة وإسعاد الناس. وأعتقد أننني كوفئت اليوم. أنا سعيد. جعلنا الشعب التونسي فخورا. لقد فزنا على فريق جميل".

وقال مدافع تونس منتصر الطالبي لقناة "بي إن سبورتس": "أهدرنا الفرصة أمام أستراليا، وأردنا القيام بردّ فعل. قدّمنا مباراة كبيرة، دافعنا وكنا صلبين لكن لم ننجح بالتأهل. أنا فخور بفريقي. قدّمنا كأس عالم جيدة ولعبنا جيدا ضد الدنمارك".

وقال مدافع المنتخب التونسي علي معلول لقناة "الكأس": "أردنا أن نلعب اليوم في آخر فرصة أمامنا ضد أبطال العالم. أردنا على الأقل، إذا لم يحالفنا الحظ في التأهل، أن نخرج بصورة باهية تليق بالمنتخب والجماهير. نعتذر من الجماهير لأننا لم نتمكن من التأهل".

من جانبه، قال مدافع فرنسا إبراهيما كوناتيه: "نحن محبطون وأنا لا أحب الخسارة. تونس تستحق الفوز. يجب أن نركز على المباراة التالية لأنه لن يكون هناك هدايا بعد الآن. لدينا النوعية المناسبة ولم نكن في المستوى".

بودكاست عرب 48

#فوز المنتخب التونسي
#مونديال قطر
#تونس وفرنسا
#هدف تونس
#نسور قرطاج
#منتصر الطالبي
#وهبي الخزري
#معلول
#مبابي
#ديشامب

حوارات

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مباشر | مونديال قطر: بولندا (0-0) الأرجنتين
مباشر | مونديال قطر: بولندا (0-0) الأرجنتين

2022-11-30

مباشر | مونديال قطر: السعودية (0-0) المكسيك
مباشر | مونديال قطر: السعودية (0-0) المكسيك

2022-11-30

مونديال قطر: تونس تنهي مشوارها بالفوز على فرنسا
مونديال قطر: تونس تنهي مشوارها بالفوز على فرنسا

2022-11-30

الأكثر قراءة

ثلاثة شهداء في بيت أمر وكفر عين بنيران الاحتلال

ثلاثة شهداء في بيت أمر وكفر عين بنيران الاحتلال

2022-11-29
الضفة الغربية: 4 شهداء خلال 12 ساعة

الضفة الغربية: 4 شهداء خلال 12 ساعة

2022-11-29
مونديال قطر: أميركا تقصي إيران وتبلغ ثمن النهائي

مونديال قطر: أميركا تقصي إيران وتبلغ ثمن النهائي

2022-11-29
مباريات اليوم في مونديال قطر

مباريات اليوم في مونديال قطر

2022-11-29
حالة الطقس: أجواء غير مستقرة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء غير مستقرة وأمطار متفرقة

2022-11-29