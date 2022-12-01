مباشر | مونديال قطر: اليابان (1-1) إسبانيا

تاريخ النشر: 01/12/2022 - 21:40

مباشر | مونديال قطر: اليابان (1-1) إسبانيا
(Gettyimages)
عرب ٤٨

يلتقي منتخبا اليابان وإسبانيا مساء، الخميس، على استاد "خليفة الدولي" ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم بنسختها الأولى على أرض عربية.

ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط يليه المنتخب الياباني في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

ويتنافس على التأهل ضمن المجموعة نفسها كل من منتخبي كوستاريكا صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط وألمانيا صاحب المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

أحداث الشوط الأول:

21:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 12: هدف لمنتخب إسبانيا أحرزه اللاعب ألفارو موراتا.

دقيقة 39: بطاقة صفراء للاعب منتخب اليابان كو إيتاكورا.

دقيقة 44: بطاقة صفراء للاعب منتخب اليابان شوغو تانيغوتشي.

دقيقة 45: بطاقة صفراء للاعب منتخب اليابان مايا يوشيدا.

أحداث الشوط الثاني:

تشكيلة المنتخبين

منتخب إسبانيا: أوناي سيمون، أزبيليكويتا، رودري، باو توريس، أليخاندرو بالدي، سيرجيو بوسكيتس، جافي، بيدري، نيكو ويليامز، داني أولمو، موراتا.

منتخب اليابان: جوندا، إيتاكورا، يوشيدا، تانيجوتشي، إيتو، موريتا، تاناكا، نجاتومو، كامادا، تاكيفوسا كوبو، مايدا.

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مباشر | مونديال قطر: اليابان (1-1) إسبانيا

مباشر | مونديال قطر: اليابان (1-1) إسبانيا

مباشر | مونديال قطر: اليابان (1-1) إسبانيا

مباشر | مونديال قطر: اليابان (1-1) إسبانيا

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