مونديال قطر: ميليتاو البديل المثالي لمنتخب البرازيل

من المتوقع أن يلجأ مدرب البرازيل تيتي إلى إجراء تغييرات عدة على تشكيلته أمام الكاميرون، غدا الجمعة، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، بعد ضمان التأهل وفي محاولة لإراحة لاعبيه قبل ثمن النهائي الذي قد يقام بعد ثلاثة أيام، لكن لاعبا واحدا سيحتفظ بمركزه هو الظهير الأيمن إيدر ميليتاو.

واعتاد ميليتاو (23 عاما) الذي يخوض أول مونديال له على شغل مركز قلب الدفاع في صفوف ناديه ريال مدريد الإسباني، لكنه يستطيع القيام بمهمة جيدة على الجهة اليمنى أيضا.

وقدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الخلفي جعل مدربه يثق به للحلول بدلا من دانيلو المصاب في كاحله في المباراة الأولى ضد صربيا، وأشركه ضد سويسرا مفضلا إياه على المخضرم داني ألفيش (39 عاما).

وعلق ميليتاو على اختياره لخوض المباراة ضد سويسرا بقوله إنه "بصراحة، لم أكن أتوقع مع كل الاحترام الذي أكنه لدانيال (ألفيش)".

وأضاف أن "المدرب اتخذ القرار، وأعتقد بأن جميع اللاعبين هنا من أجل المساعدة، وأنا سعيد جدا لقدرتي على القيام بذلك، أكان الأمر يتعلق بي أو بدانيال ألفيش، فالجميع يريد بذل قصارى جهده لمساعدة المنتخب الوطني".

ويكفي البرازيل التعادل مع الكاميرون لضمان المركز الأول في المجموعة السابعة، وبحسب التشكيلة التي خاضت تدريبات، الأربعاء، فإن تيتي سيلجأ إلى لاعبين عدة لم يشاركوا حتى الآن لكي يلعبوا أساسيين.

وعلى هذا الأساس، قد يصبح داني ألفيش أكبر لاعب برازيلي سنا يخوض مباراة في نهائيات كأس العالم، حيث يلعب في مركز الظهير الأيمن، على أن ينتقل ميليتاو لشغل مركز قلب الدفاع لأن تيتي سيلجأ على الأرجح إلى إراحة الثنائي ماركينيوس وقائد المنتخب تياغو سيلفا.

وتعد بطولة كأس العالم الخطوة الأخيرة للمنحى التصاعدي في مسيرة ميليتاو الذي سار على خطى والده المدافع المتواضع الذي لعب لفترة وجيزة مع كورينثيانز.

وأشاد به مدربه في ريال مدريد الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، لا سيما من ناحية قدرته على التأقلم مع مختلف المراكز الدفاعية التي يشغلها بقوله إنه "يقوم بالأشياء بأفضل طريقة ممكنة. مستوى استقرار مستواه مرتفع جدا. يملك موهبة فردية، بدنية، إنه قلب دفاع من المستوى العالي". لكنه أيضا ظهير قادر على تأمين الرواق الأيمن والسماح للجناح بالهجوم من دون قلق.

وقال عنه تيتي إن "ميليتاو لاعب يملك مؤهلات تجعله يشغل هذا المركز (الظهير الأيمن)".

سبق لميليتاو أن لعب في مركز الظهير في صفوف ساو باولو ثم مع بورتو البرتغالي (2018 - 2019) قبل الانتقال إلى ريال مدريد في صفقة بلغت 50 مليون يورو صيف عام 2019.

وقال حينها حارس مرمى ريال مدريد الأسطوري الذي لعب إلى جانب ميليتاو في بورتو في آواخر مسيرته إنه "قام ريال مدريد بصفقة رائعة. لقد أظهر ميليتاو شخصية قوية ويملك الرغبة في إظهار قيمته".

بعد موسم أول عاشه في صفوف ريال مدريد في ظل الثنائي المخضرم الفرنسي رافايل فاران وسيرخيو راموس، فإن رحيل قطبي هذا الخط إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي فتح المجال أمام ميليتاو ليفرض نفسه في التشكيلة حتى أنه خاض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول أساسيا (1 - صفر).

ويتحلى ميليتاو بالتواضع ويعمل من دون ضجة بقوله "أنا هنا لكي أتدرب، القيام بدوري عندما يكون المنتخب في حاجة لي".

وعلى مدى مباراة واحدة، قام بواجبه على أفضل ما يرام.