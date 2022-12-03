اليوم: انطلاق مباريات ثمن النهائي في مونديال قطر

تنطلق مساء اليوم، السبت، مباريات الدور الثاني (ثمن النهائي) من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

واكتمل عقد ثمن النهائي بعد تأهل منتخب سويسرا مساء أمس، الجمعة، لينضم إلى منتخبات هولندا، والسنغال، وإنجلترا، والولايات المتحدة الأميركية، والأرجنتين، وبولندا، وأستراليا، واليابان، وإسبانيا، والمغرب، وكرواتيا، والبرازيل، والبرتغال، وكوريا الجنوبية.

وتستهل مباريات الدور الثاني في مونديال قطر بمباراة بين هولندا والولايات المتحدة الأميركية عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت القدس على استاد "خليفة الدولي".

وكان المنتخب الهولندي قد أنهى دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى، بينما احتل المنتخب الأميركي وصافة المجموعة الثانية.

وفي المباراة الثانية، يلاقي منتخب الأرجنتين نظيره منتخب أستراليا على استاد "أحمد بن علي" عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد أنهى دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة، بينما احتل المنتخب الأسترالي المركز الثاني في المجموعة الرابعة.