مباشر | مونديال قطر: الأرجنتين (2-1) أستراليا

تاريخ النشر: 03/12/2022 - 22:17

مباشر | مونديال قطر: الأرجنتين (2-1) أستراليا
(Gettyimages)
عرب ٤٨

يلتقي منتخبا الأرجنتين وأستراليا مساء، السبت، على استاد "أحمد بن علي" ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية.

أحداث الشوط الأول:

21:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 15: بطاقة صفراء للاعب منتخب أستراليا جاكسون إيرفين.

دقيقة 34: هدف لمنتخب الأرجنتين أحرزه اللاعب ليونيل ميسي.

دقيقة 37: بطاقة صفراء للاعب منتخب أستراليا ميلوس ديجينيك.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 57: هدف ثان لمنتخب الأرجنتين سجله اللاعب جوليان ألفاريز.

تشكيلة المنتخبين

منتخب الأرجنتين: إيميليانو مارتينيز، ناهويل مولينا، نيكولاس أوتاميندي، كريستيان روميرو، ماركوس أكونيا، رودريغو دي بول، ماك أليستر، فرناندو إنزو، أليخاندرو غوميز، ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

منتخب أستراليا: ماثيو رايان، كيي روليس، ميلوش ديجينيك، هاري سوتار، عزيز بيهيتش، آرون موي، جاكسون إيرفين، رايلي ماكجري، ماثيو ليكي، ميتشيل ديوك، باكوس كيانو.

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مباشر | مونديال قطر: الأرجنتين (2-1) أستراليا

مباشر | مونديال قطر: الأرجنتين (2-1) أستراليا

مباشر | مونديال قطر: الأرجنتين (2-1) أستراليا

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