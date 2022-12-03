مباشر | مونديال قطر: الأرجنتين (2-1) أستراليا

يلتقي منتخبا الأرجنتين وأستراليا مساء، السبت، على استاد "أحمد بن علي" ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية.

أحداث الشوط الأول:

21:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 15: بطاقة صفراء للاعب منتخب أستراليا جاكسون إيرفين.

دقيقة 34: هدف لمنتخب الأرجنتين أحرزه اللاعب ليونيل ميسي.

دقيقة 37: بطاقة صفراء للاعب منتخب أستراليا ميلوس ديجينيك.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 57: هدف ثان لمنتخب الأرجنتين سجله اللاعب جوليان ألفاريز.

تشكيلة المنتخبين

منتخب الأرجنتين: إيميليانو مارتينيز، ناهويل مولينا، نيكولاس أوتاميندي، كريستيان روميرو، ماركوس أكونيا، رودريغو دي بول، ماك أليستر، فرناندو إنزو، أليخاندرو غوميز، ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

منتخب أستراليا: ماثيو رايان، كيي روليس، ميلوش ديجينيك، هاري سوتار، عزيز بيهيتش، آرون موي، جاكسون إيرفين، رايلي ماكجري، ماثيو ليكي، ميتشيل ديوك، باكوس كيانو.