مباشر | مونديال قطر: الأرجنتين (2-1) أستراليا

يلتقي منتخبا الأرجنتين وأستراليا مساء، السبت، على استاد "أحمد بن علي" ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية.
أحداث الشوط الأول:
21:00 انطلاق صافرة بداية المباراة
دقيقة 15: بطاقة صفراء للاعب منتخب أستراليا جاكسون إيرفين.
دقيقة 34: هدف لمنتخب الأرجنتين أحرزه اللاعب ليونيل ميسي.
دقيقة 37: بطاقة صفراء للاعب منتخب أستراليا ميلوس ديجينيك.
أحداث الشوط الثاني:
دقيقة 57: هدف ثان لمنتخب الأرجنتين سجله اللاعب جوليان ألفاريز.
تشكيلة المنتخبين
منتخب الأرجنتين: إيميليانو مارتينيز، ناهويل مولينا، نيكولاس أوتاميندي، كريستيان روميرو، ماركوس أكونيا، رودريغو دي بول، ماك أليستر، فرناندو إنزو، أليخاندرو غوميز، ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.
منتخب أستراليا: ماثيو رايان، كيي روليس، ميلوش ديجينيك، هاري سوتار، عزيز بيهيتش، آرون موي، جاكسون إيرفين، رايلي ماكجري، ماثيو ليكي، ميتشيل ديوك، باكوس كيانو.
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