مباشر | مونديال قطر: هولندا (2-0) الولايات المتحدة الأميركية

تاريخ النشر: 03/12/2022 - 17:14

مباشر | مونديال قطر: هولندا (2-0) الولايات المتحدة الأميركية
(Gettyimages)
عرب ٤٨

يلتقي منتخبا هولندا والولايات المتحدة الأميركية مساء، السبت، على استاد "خليفة الدولي"، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية.

أحداث الشوط الأول:

17:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 10: منتخب هولندا يفتتح باب التسجيل بهدف اللاعب ممفيس ديباي.

دقيقة 45: هدف ثان لمنتخب هولندا سجله اللاعب دالي بليند.

أحداث الشوط الثاني:

تشكيلة المنتخبين

منتخب هولندا: أندريس نوبيرت، ناثان آكي، فيرجيل فان دايك، تورين تيمبر، دومفريس، دي رون، فرينكي دي يونغ، كلاسين، دالي بليند، ممفيس ديباي، كودي جاكبو.

منتخب أميركا: مات تيرنر، سيرجينو ديست، زيميرمان، تيم ريم، روبينسون، ويستون ماكيني، تايلر آدامز، يونس موسى، جيسوس فيريرا، تيموثي ويا، كريستيان بوليسيتش.

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