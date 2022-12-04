مونديال قطر: إنجلترا تطيح بالسنغال وتتأهل لملاقاة فرنسا بربع النهائي

أطاح منتخب إنجلترا بنظيره منتخب السنغال خارج مونديال قطر بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف نظيفة، مساء الأحد، ضمن مباريات ثمن نهائي البطولة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم المنتخب الإنجليزي بهدفين نظيفين، وخلال مجريات الشوط الثاني تلقت شباك المنتخب السنغالي هدفا ثالثا.

وسيلاقي المنتخب الإنجليزي نظيره الفرنسي في الدور ربع النهائي من مونديال قطر يوم 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري على استاد "البيت".

أحداث الشوط الأول:

21:00 انطلاق صافرة بداية المباراة.

دقيقة 39: منتخب إنجلترا يفتتح التسجيل بهدف سجله اللاعب جوردان هندرسون.

دقيقة 45+2: هدف ثان لمنتخب إنجلترا سجله اللاعب هاري كين.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 57: منتخب إنجلترا يحرز هدفا ثالثا بواسطة لاعبه ساكا.

دقيقة 76: بطاقة صفراء للاعب منتخب السنغال كاليدو كوليبالي.

تشكيلة المنتخبين

منتخب إنجلترا: جوردان بيكفورد، كايل ووكر، لوك شاو، جون ستونز، هاري ماغواير، ديكلاك رايس، جوردان هندرسون، جود بيلينغهام، هاري كين، بوكايو ساكا، فيل فودين.

منتخب السنغال: إدوارد ميندي، كوليبالي، جاكويس إسماعيل، يوسف سبالي، عبدو ديالو، نامباليث ميندي، باث سيس، كريبين دياتا، إيليمان نداي، إسماعيلا سار، بولايي ديا.