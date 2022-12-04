مباشر | مونديال قطر: فرنسا (0-0) بولندا

تاريخ النشر: 04/12/2022 - 17:23

مباشر | مونديال قطر: فرنسا (0-0) بولندا
(Gettyimages)
عرب ٤٨

يلتقي منتخبا فرنسا وبولندا مساء اليوم، الأحد، على استاد "الثمامة" ضمن مباريات ثمن نهائي بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية.

أحداث الشوط الأول:

17:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

تشكيلة المنتخبين

منتخب فرنسا: هوغو لوريس، جوليس كوندي، رافاييل فاران، دايوت أوباميكانو، ثيو هيرنانديز، أدريان رابيو، أوريلين تشواميني، أنطوان غريزمان، عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، أوليفييه جيرو.

منتخب بولندا: فويتشيك تشيزني، جيليك، ماتي كاش، بيريزينسكي، كيويور، كريتشوفياك، زيلينسكي، فرانكوفيسكي، سزيمانسكي، كامينسكي، ليفاندوفسكي.

بودكاست عرب 48

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مباشر | مونديال قطر: فرنسا (0-0) بولندا

مباشر | مونديال قطر: فرنسا (0-0) بولندا

مباشر | مونديال قطر: فرنسا (0-0) بولندا

مباشر | مونديال قطر: فرنسا (0-0) بولندا

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