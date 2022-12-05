مونديال قطر: البرازيل تسحق كوريا الجنوبية وتضرب موعدا مع كرواتيا

تاريخ النشر: 05/12/2022 - 22:57

مونديال قطر: البرازيل تسحق كوريا الجنوبية وتضرب موعدا مع كرواتيا
(Gettyimages)
عرب ٤٨

ألحق منتخب البرازيل خسارة ثقيلة بنظيره منتخب كوريا الجنوبية برباعية مقابل هدف للأخير، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من مونديال قطر.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم المنتخب البرازيلي برباعية نظيفة، وخلال مجريات الشوط الثاني أحرز منتخب كوريا الجنوبية هدفه الوحيد.

وسيلاقي المنتخب البرازيلي نظيره الكرواتي في الدور ربع النهائي يوم الجمعة القادم على استاد "974".

أحداث الشوط الأول:

21:00 انطلاق صافرة بداية المباراة.

دقيقة 7: هدف مبكر لمنتخب البرازيل أحرزه اللاعب فينيسيوس جونيور.

دقيقة 12: هدف ثان لمنتخب البرازيل أحرزه اللاعب نيمار من ضربة جزاء.

دقيقة 28: هدف ثالث لمنتخب البرازيل سجله اللاعب ريتشارليسون.

دقيقة 36: هدف رابع لمنتخب البرازيل بواسطة اللاعب لوكاس باكيتا.

دقيقة 44: بطاقة صفراء للاعب منتخب كوريا الجنوبية وو يونغ جانغ.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 76: هدف لمنتخب كوريا الجنوبية بواسطة اللاعب بيك سونغ هو.

تشكيلة المنتخبين

منتخب البرازيل: أليسون بيكر، دانيلو، تياغو سيلفا، ماركينيوس، ميليتاو، كاسيميرو، لوكاس باكيتا، ريتشارليسون، نيمار، رافينيا، فينيسيوس جونيور.

منتخب كوريا الجنوبية: كيم سيونجيو، كيم جينسو، كيم مينجا، كيم مونهوان، كيم يونغ وون، يونغ وويونغ، هوانغ انبيوم، سون هيونغ مين، لي جايسونغ، هوانغ هيشان، تشو جويسونغ.

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مونديال قطر: البرازيل تسحق كوريا الجنوبية وتضرب موعدا مع كرواتيا

مونديال قطر: البرازيل تسحق كوريا الجنوبية وتضرب موعدا مع كرواتيا

مونديال قطر: البرازيل تسحق كوريا الجنوبية وتضرب موعدا مع كرواتيا

مونديال قطر: البرازيل تسحق كوريا الجنوبية وتضرب موعدا مع كرواتيا

مونديال قطر: البرازيل تسحق كوريا الجنوبية وتضرب موعدا مع كرواتيا

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