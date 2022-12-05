مونديال قطر: كرواتيا تتأهل وتقصي اليابان بركلات الترجيح

تاريخ النشر: 05/12/2022 - 20:01

مونديال قطر: كرواتيا تتأهل وتقصي اليابان بركلات الترجيح
(Gettyimages)
عرب ٤٨

بلغ منتخب كرواتيا الدور ربع النهائي بعد فوزه على منتخب اليابان بركلات الترجيح (3-1)، ضمن أحداث الدور ثمن النهائي من مونديال قطر.

وأسفر الوقت الأصلي للمباراة عن تعادل المنتخبين الكرواتي واليابان بهدف لكل منهما.

وانتقل المنتخبان لخوض شوطين إضافيين لحسم التأهل، غير أن النتيجة لم تشهد أي تغيير لتحسم المباراة بعدها من خلال ركلات الترجيح.

وسيلاقي المنتخب الكرواتي الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في الدور ربع النهائي على استاد "974".

أحداث الشوط الأول:

17:00 انطلاق صافرة بداية المباراة.

دقيقة 43: هدف لمنتخب اليابان أحرزه اللاعب دايزن مايدا.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 55: منتخب كرواتيا يحرز هدف التعادل بواسطة لاعبه بيريسيتش.

دقيقة 89: بطاقة صفراء للاعب منتخب كرواتيا كوفاسيتش.

أحداث الشوطين الإضافيين:

دقيقة 116: بطاقة صفراء للاعب منتخب كرواتيا بورنا باريسيتش.

الركلات الترجيحية:

- ركلة ترجيح ضائعة لمنتخب اليابان.

- هدف لمنتخب كرواتيا من ركلة ترجيح نفذها اللاعب نيكولا فلاسيتش.

- ركلة ترجيح ضائعة لمنتخب اليابان.

- هدف لمنتخب كرواتيا من ركلة ترجيح نفذها اللاعب مارسيلو بروزوفيتش.

- هدف لمنتخب اليابان من ركلة ترجيح نفذها اللاعب تاكوما أسانو.

- ركلة ترجيح ضائعة لمنتخب كرواتيا.

- ركلة ترجيح ضائعة لمنتخب اليابان.

- هدف لمنتخب كرواتيا من ركلة ترجيح نفذها اللاعب ماريو باساليتش.

تشكيلة المنتخبين

منتخب كرواتيا: دومينيك ليفاكوفتش، ديان لوفرين، يوشكو جفارديول، يوسيب يورانوفيتش، بورنا باريستش، ماتيو كوفاسيتش، لوكا مودريتش، مارسيلو بروزفيتش، إيفان بيريسيتش، برونو بيتكوفيتش، أندريه كراماريتش.

منتخب اليابان: شيوتشي جوندا، يوتو ناجاتومو، مايا يوشيدا، تاكيهيرو تومياسو، شوجو تانيجوتشي، واتارا إندو، جونيا إيتو، ريتسو دوان، دايتشي كامادا، هيديماسا موريتا، دايزن مايدا .

بودكاست عرب 48

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مونديال قطر: كرواتيا تتأهل وتقصي اليابان بركلات الترجيح

مونديال قطر: كرواتيا تتأهل وتقصي اليابان بركلات الترجيح

مونديال قطر: كرواتيا تتأهل وتقصي اليابان بركلات الترجيح

مونديال قطر: كرواتيا تتأهل وتقصي اليابان بركلات الترجيح

مونديال قطر: كرواتيا تتأهل وتقصي اليابان بركلات الترجيح

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