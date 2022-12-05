مونديال قطر: مباراتا اليوم في ثمن النهائي

تجرى اليوم، الإثنين، مباراتين ضمن أحداث الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية.

وفي المباراة الأولى، يلاقي منتخب اليابان نظيره منتخب كرواتيا على استاد "الجنوب" عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت القدس.

وكان المنتخب الياباني قد أنهى دور المجموعات في صدارة المجموعة الخامسة، فيما احتل المنتخب الكرواتي وصافة المجموعة السادسة.

وفي المباراة الثانية، يواجه منتخب البرازيل نظيره منتخب كوريا الجنوبية على استاد "974" عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس.

وأنهى المنتخب البرازيلي دور المجموعات في صدارة المجموعة السابعة، فيما احتل منتخب كوريا الجنوبية وصافة المجموعة الثامنة.