مباشر | مونديال قطر: المغرب (0-0) إسبانيا

يلتقي منتخبا المغرب وإسبانيا مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد "المدينة التعليمية"، ضمن ختام مباريات الدور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم المقامة على أرض عربية.

ويسعى المنتخب المغربي إلى تحقيق حلم العرب بالتأهل للمرة الأولى إلى الدور ربع النهائي من مونديال قطر على حساب المنتخب الإسباني المجرّب.

أحداث الشوط الأول:

17:00 انطلاق صافرة بداية المباراة.

انتهى الشوط الأول من دون أي تغيير على نتيجة المباراة، وسنحت عدة فرص تهديفية لكلا المنتخبين إلا أن أي منهما لم ينجح في زيارة شباك الآخر.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 76: بطاقة صفراء للاعب منتخب إسبانيا لابورت.

تشكيلة المباراة

منتخب المغرب: ياسين بونو، أشرف حكيمي، نوصير مزراوي، نايف أكرد، غانم سايس، سليم أملاح، عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، حكيم زياش، سفيان بوفال، يوسف النصيري.

منتخب إسبانيا: أوناي سيمون، ألبا، رودري، لابورت، يورينتي، بوسكيتس، جافي، بيدري، أولمو، أسينسيو، توريس.