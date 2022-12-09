مباشر | مونديال قطر: البرازيل (0-0) كرواتيا

تاريخ النشر: 09/12/2022 - 16:41

مباشر | مونديال قطر: البرازيل (0-0) كرواتيا
(Gettyimages)
عرب ٤٨

يلتقي منتخبا البرازيل وكرواتيا على استاد "المدينة التعليمية" مساء اليوم، الجمعة، ضمن افتتاحية مباريات الدور ربع النهائي من مونديال قطر.

أحداث الشوط الأول:

17:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

تشكيلة المباراة

منتخب البرازيل: أليسون بيكر، إيدير ميليتاو، ماركينيوس، تياغو سيلفا، دانيلو، كاسيميرو، لوكاس باكيتا، رافينيا، نيمار، ريتشارليسون، فينيسيوس جونيور.

منتخب كرواتيا: دومينيك ليفاكوفتش، يوشكو جفارديول، ديان لوفرين، جوزيب يورانوفيتش، بورنا سوسا، مارسيلو بروزفيتش، ماتيو كوفاسيتش، لوكا مودريتش، إيفان بيريسيتش، أندري كراماريتش، ماريو باساليك.

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