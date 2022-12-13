مونديال قطر: المغرب يستحق التأهل وفوزه لكل العرب

تنتظر الجماهير العربية في قطر بفارغ الصبر حضور ومشاهدة مباراة المغرب وفرنسا بعد فوزه التاريخي على البرتغال ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى المربع الذهبي لكأس العالم لكرة القدم.

عبرت الجماهير عن فخرها بأداء المنتخب المغربي "أسود الأطلس" أمام نظيره البرتغالي في دور ربع نهائي مونديال قطر 2022 وبلوغه المربع الذهبي لأول مرة في تاريخ الكرة العربية والإفريقية.

وبات المغرب ثالث منتخب من خارج أوروبا وأميركا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930، وكوريا الجنوبية في 2002.

ويلتقي المغرب في المربع الذهبي، غدا الأربعاء، مع حاملة اللقب فرنسا.

وتحدث عدد من المشجعين العرب في قطر بمنطقة مشيرب قلب الدوحة عن المنتخب المغربي لوكالة الأناضول.

يؤكد المشجع العراقي مهدي الكرخي، أن "المغرب هو ممثل العرب الوحيد في المونديال، ونحن كعرب نفتخر به، ومتفائل بفوزه على فرنسا خاصة أنه يمتلك حارس مرمى قويا".

وأضاف أن "أكثر دول العالم الآن يشجعون المغرب بعد هذا الأداء الكبير في المونديال".

وتقول المشجعة المغربية فاطمة صفرو: "نرى أن منتخبنا هو أفضل منتخب ومتفائلون بالفوز أمام فرنسا، لقد أتيت إلى قطر لمؤازرة بلادي ومشاهدة هذه الأجواء الاستثنائية".

وأضافت أن "الشعوب العربية والإفريقية تقف مع منتخبنا وسعداء جدا بهذا، نتمنى أن نكسب فرنسا وكأس العالم".

وقال المشجع السعودي محمد خالد إنه "فوز عظيم لمنتخب المغرب الذي حقق نجاحا لم نكن نتوقعه، وكل الفخر بالمنتخب المغربي، ويستحق التأهل لهذا الدور لما قدمه من مستوى كبير أمام فرق كبيرة كانت مؤهلة للوصول للنهائي في كأس العالم".

وأضاف أنه "نتمنى أن نرى المغرب حاملا لكأس العالم. وكل مسلم وعربي سعيد بفوز المغرب وعلى يقين أنهم سيصلون إلى هذا النجاح".

أما السعودي فيصل المولد فقال: "وصلت قطر حديثا، جئت لتشجيع المنتخب المغربي، المستوى الذي قدمه يدعو للفخر ويستحق أن يأتي إلى هنا أي مشجع عربي ليسانده حتى آخر لحظة".

وتابع أنه "لم يحدث قبل ذلك أن وصل منتخب عربي لنصف النهائي ليقارع المنتخبات الأوروبية بهذا المستوى الكبير، خاصة مباراة إسبانيا كان أداء فوق الرائع".

ويقول المشجع المصري الذي توشح بعلم المغرب عمر الشريف "إنها فرحة لا توصف بصعود المغرب كنت يومها في المباراة (مع البرتغال)، والجماهير عاشت سعادة كبيرة".

وأردف أنه "نتمنى أن يكون هناك منتخبات عربية في كأس العالم دائما".

وقال أحمد راغب من اليمن إن "منتخب المغرب شرف العالم العربي كله وسعادة لا توصف بهذا الفوز".

وأضاف أن "لاعبي المفضل في منتخب المغرب هو سفيان بوفال.. كان أداؤه رائعا".

وقال الشاب القطري راشد الخاطر إن "الفوز المغربي هو فوز لكل عربي كأول دولة تصل لنصف النهائي واحتفل كل الناس من العرب وحتى في أمريكا وأوروبا".

وأضاف أن "العرب يستحقون الفرحة بفوز المغرب، ونحن اقتربنا من النهاية وأي فاز بهذه الكأس سيخلده التاريخ".

وختم الخاطر بالقول إن "كأس العالم في قطر سيذكر في التاريخ بالحماسة واللعب والتنظيم المتميز".