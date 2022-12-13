مونديال قطر: الأرجنتين إلى النهائي للمرة الثانية خلال 32 عاما

تاريخ النشر: 13/12/2022 - 22:56

مونديال قطر: الأرجنتين إلى النهائي للمرة الثانية خلال 32 عاما
(Gettyimages)
عرب ٤٨

تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي مونديال قطر بعد تغلبه على منتخب كرواتيا بثلاثة أهداف نظيفة على استاد "لوسيل"، ضمن أحداث الدور نصف النهائي من البطولة، مساء الثلاثاء.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم "التانغو" بهدفين أحدهما بتوقيع ميسي، وخلال مجريات الشوط الثاني تمكن من إحراز هدف ثالث في مرمى منتخب كرواتيا.

وكانت المرة الأخيرة التي وصلت فيها الأرجنتين إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم في نسخة العام 2014 حينما خسرت أمام ألمانيا بهدف مقابل لا شيء.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي تتأهل فيها الأرجنتين إلى نهائي البطولة خلال 8 نسخ متتالية على مدار 32 عاما.

ومما يذكر أن الأرجنتين سبق وتوّجت مرتين بكأس العالم خلال 18 مشاركة لها في نهائيات البطولة، وكان ذلك في نسختي 1978 و1986.

وسيلاقي المنتخب الأرجنتيني الفائز من مباراة فرنسا والمغرب المقررة يوم غد، الأربعاء، في نهائي البطولة الكبرى على مستوى العالم، فيما سيواجه المنتخب الكرواتي الخاسر من المباراة لتحديد صاحب المركز الثالث.

وسيقام نهائي مونديال قطر على استاد "لوسيل" يوم الأحد القادم، على أن يسبقه مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت على استاد "خليفة الدولي".

أحداث الشوط الأول:

21:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 32: بطاقة صفراء للاعب منتخب كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش.

دقيقة 32: بطاقة صفراء للاعب منتخب كرواتيا ماتيو كوفاسيتش.

دقيقة 34: هدف لمنتخب الأرجنتين أحرزه اللاعب ليونيل ميسي من ضربة جزاء.

دقيقة 39: هدف ثان لمنتخب الأرجنتين سجله اللاعب جوليان ألفاريز.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 67: بطاقة صفراء للاعب منتخب الأرجنتين روميرو.

دقيقة 69: هدف ثالث لمنتخب الأرجنتين سجله اللاعب جوليان ألفاريز مجددا.

دقيقة 71: بطاقة صفراء للاعب منتخب الأرجنتين نيكولاس أوتاميندي.

تشكيلة المباراة

منتخب الأرجنتين: إيميليانو مارتينيز، ناهول مولينا، نيكولاس أوتاميندي، كريستيان روميرو، نيكولاس تاليافاكو، رودريغو دي بول، أليكسيس ماك أليستر، إنزو فرنانديز، لياندرو باريديس، ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

منتخب كرواتيا: دومينيك ليفاكوفتش، جوزيب يورانوفيتش، ديان لوفرين، يوشكو جفارديول، بورنا سوسا، مارسيلو بروزفيتش، ماتيو كوفاسيتش، لوكا مودريتش، ماريو باساليتش، أندريج كراماريتش، إيفان بيريسيتش.

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مونديال قطر: الأرجنتين إلى النهائي للمرة الثانية خلال 32 عاما

مونديال قطر: الأرجنتين إلى النهائي للمرة الثانية خلال 32 عاما

مونديال قطر: الأرجنتين إلى النهائي للمرة الثانية خلال 32 عاما

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