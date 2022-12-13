مونديال قطر: غياب أكرد وحضور مزراوي وسايس في تدريب المغرب الأخير

غاب مدافع وست هام يونايتد الإنجليزي، نايف أكرد، الثلاثاء عن الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب المغربي استعدادا لمواجهة فرنسا غدا، الأربعاء، على ملعب البيت في الخور في نصف نهائي مونديال قطر، فيما عاد الظهير نصير مزراوي وتمرن القائد رومان سايس بشكل منفرد.

وكان أكرد قد غاب عن المباراة الأخيرة ضد البرتغال في ربع النهائي بسبب إصابة تعرض لها في مواجهة إسبانيا في ثمن النهائي، فيما غاب مدافع بايرن ميونيخ الألماني مزراوي عن المواجهة الأخيرة أيضا بسبب المرض.

أما القائد قطب دفاع بشيكتاش التركي سايس، فتعرض لإصابة في الفخذ في المباراة ضد البرتغال أرغمته على ترك مكانه لأشرف داري في الدقيقة 57.

وتدرّب سايس بشكل منفرد عن زملائه وقام ببعض اللفات حول الملعب قبل أن يتوجه إلى محيط الملعب ليجري بعض التمرينات بالدراجة الهوائية الثابتة.

في المقابل، تدرّب مزراوي بشكل طبيعي مع رفاقه خلال الدقائق الـ15 الأولى التي كانت مفتوحة أمام وسائل الإعلام وشملت التمارين بالكرة.

من جهته، لم يشارك مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي في بداية الحصة التدريبية وتوجه إلى الدراجة الهوائية الثابتة، فيما استهل لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي سفيان أمرابط التدريبات على ملعب الدحيل بحصة تدليك مع الجهاز الطبي، قبل أن يلتحق بزملائه ويشارك في التدريبات بشكل طبيعي.

وتشكل عودة مزراوي وسايس دفعة معنوية جيدة لأسود الأطلس الذين حققوا إنجازا غير مسبوق على الصعيدين العربي والإفريقي، ببلوغهم دور الأربعة للمرة الأولى في العرس العالمي.

وتنتظر "أسود الأطلس" قمة نارية أمام المنتخب الفرنسي حامل اللقب وخصوصا خط هجومه المكون من الرباعي كيليان مبابي وأوليفييه جيرو وعثمان ديمبلي وأنطوان غريزمان.

وكان المدرب وليد الركراكي أعرف عن أسفه صباح، الثلاثاء، في المؤتمر الصحافي عشية المباراة، لكثرة الإصابات في صفوف فريقه، وقال "كما الجميع يعرف لدينا مصابون ولكننا نتعافى جيدا بسرعة ولدينا جهاز طبي رفيع المستوى، كل يوم يحمل لنا أخبارًا سارة".

واضاف "على غرار مبارياتنا السابقة فنحن ننتظر دائمًا اللحظة الأخيرة لاتخاذ قرار، لا أحد خارج التشكيلة، ولا أحد يضمن تواجده في مباراة الغد. سننتظر حتى يوم غد لاتخاذ القرار النهائي، وعموما لن يدخل إلا من هو في قمة مستواه، وسأدفع بأفضل تشكيلة ممكنة وجاهزة بنسبة 100%".