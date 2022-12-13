مونديال قطر: ميسي يعادل بيليه ويحقق أرقاما قياسية بمباراة واحدة

عادل الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الرقم القياسي لعدد المباريات في نهائيات كأس العالم، وذلك بمشاركته في الفوز الكبير على كرواتيا 3-0، الثلاثاء، في نصف نهائي مونديال قطر على ملعب "لوسيل".

وبات ابن الـ35 عاما على المسافة ذاتها من الألماني لوتار ماتيوس في عدد المباريات في النهائيات والبالغ 25، وسيكون قادرا على الانفراد به في النهائي المقرر الأحد.

وخاض ماتيوس مبارياته الـ25 في نهائيات 1982 و1986 و1990 و1994 و1998.

وبمشاركته أصلا في النهائيات القطرية، وصل ميسي إلى رقم قياسي آخر متمثل بعدد كؤوس العالم التي خاضها (5)، على غرار غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودع البطولة من ربع النهائي، وماتيوس أيضا.

وخاض أربعة لاعبين نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في مسيرتهم خلال هذه النسخة، هم المكسيكيان أندريس غواردادو والحارس غييرمو أوتشوا، ميسي ورونالدو، ليعادلوا بذلك إنجاز المكسيكيين الآخرين الحارس أنتونيو كارباخال ورافايل ماركيس والحارس الإيطالي جانلويجي بوفون وماتيوس.

وبعد تسجيله خمسة أهداف في المونديال القطري، بينهما ثلاثة في ثمن وربع ونصف النهائي ليفك صيامه عن التهديف في الأدوار الإقصائية لأربع نسخ، رفع ميسي رصيده إلى 11 هدفا في النهائيات، ليحطم الرقم القياسي الأرجنتيني المسجل باسم غابريال باتيستوتا (10 في 12 مباراة).

وكان الهدف الأول لميسي في النهائيات عام 2006 حين دخل في ربع الساعة الأخير من مباراة الجولة الثانية ضد صربيا ومونتينيغرو حين كانت بلاده متقدمة 3-0، فأضاف الخامس بعدما كان صاحب تمريرة الهدف الرابع الذي سجله هرنان كريسبو، ليصبح عن 18 عاما و357 يوما أصغر مسجل في تاريخ بلاده في كأس العالم.

وبات ميسي الآن بأهدافه الـ11، متخلفا بفارق 5 عن الرقم القياسي المطلق لعدد الأهداف في النهائيات والمسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه (16).

وشارك ميسي والمكسيكي رافايل ماركيس في 18 مباراة كقادة، ويليهما دييغو مارادونا بـ16.

وميسي هو اللاعب الوحيد الذي قام تمريرات حاسمة في كل من النسخ الخمس التي شارك فيها، ويأتي من بعده البرازيلي بيليه والبولندي غرزيغورز لاتو ودييغو مارادونا والإنجليزي ديفيد بيكهام الذي صنعوا الأهداف في ثلاث نسخ مختلفة.

وكان بيليه يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في مراحل خروج المغلوب بست تمريرات، قبل أن يعادله ميسي الثلاثاء في الفوز على كرواتيا.

وميسي هو اللاعب الوحيد الذي سجل في كأس العالم وهو في سن المراهقة، العشرينيات من عمره والثلاثينيات، وقد حقق 16 انتصارا في النهائيات بينما سجل ميروسلاف كلوزه 17.

- في ما يأتي لائحة اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات:

25- الألماني لوتار ماتيوس والأرجنتيني ليونيل ميسي

24- الألماني ميروسلاف كلوزه

23- الإيطالي باولو مالديني

22- البرتغالي كريستيانو رونالدو

21- الأرجنتيني دييغو مارادونا والبرولندي فلاديسلاف جمودا والألماني أوفه زيلر

20- البولندي غرزيغورز لاتو والأرجنتيني خافيير ماسكيرانو والألمانيان باستيان شفاينشتايغر فيليب لام والبرازيلي كافو والمكسيكي رافايل ماركيس

19- الألمان وولفغانغ أوفراث وكارل-هاينتس رومينيغيه وبرتي فوغتس وبير ميرتيساكر والبرازيلي رونالدو.