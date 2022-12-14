مدرب المغرب: سنلعب أمام فرنسا للتأهل إلى نهائي المونديال

تاريخ النشر: 14/12/2022 - 09:44

مدرب المغرب: سنلعب أمام فرنسا للتأهل إلى نهائي المونديال
وليد الركراكي (Getty Images)
عرب ٤٨/ الأناضول

قال مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وليد الركراكي، أمس الثلاثاء، إن فريقه سيلعب ضد فرنسا، ليتأهل إلى المباراة النهائية في مونديال قطر 2022.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الركراكي قبل مباراة المنتخب المغربي "أسود الأطلس" ضد نظيره الفرنسي "الديوك" المقررة اليوم الأربعاء.

وأضاف أنه "خضنا عددا من المباريات وكل مرة يتوقعون بإقصائنا، ولكن ما زلت هنا، ونحلم بالفوز بكأس العالم".

ووصف الركراكي المباراة بـ"الصعبة أمام حامل اللقب وأفضل فريق ومدرب في العالم". واستدرك أنه "سنستمر في اللعب بطموح محاولين أن نخلق المفاجأة مرة ثانية، ولما لا التأهل للمباراة النهائية".

ولفت إلى أن "هناك مصابين كثرا، ولكن يتم تعافيهم.. أتينا هنا لتغيير العقلية خصوصا في القارة، وهو ما أخبرت به اللاعبين، فالكثير يقول لقد وصلنا إلى نصف النهائي وقد اكتفينا، وهذا ليس رأينا".

ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والإفريقية بعد تأهله للدور نصف النهائي عقب الفوز على البرتغال أحد المرشحين للظفر بكأس العالم، بهدف أحرزه يوسف النصيري في الدقيقة 42 من مباراة ربع النهائي.

وبات المغرب ثالث منتخب من خارج أوروبا وأميركا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930 وكوريا الجنوبية في 2002.

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