مونديال قطر | صابيري: نلعب مع فرنسا من أجل النصر للمغرب

قال اللاعب المغربي، عبد الحميد صابيري، إن منتخب بلاده يدخل إلى أرض الملعب في مباراته مع نظيره الفرنسي، اليوم الأربعاء، "من أجل الفوز للمغرب ولكل من دعمنا".

جاء ذلك في مقابلة مع صابيري، لاعب المنتخب المغربي ونادي سامبدوريا الإيطالي، نشرها الأربعاء، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على موقعه الإلكتروني.

وأشار اللاعب المغربي إلى أن "المنتخب الفرنسي فريق كبير، وكذلك كان الحال بالنسبة للبرتغال وإسبانيا وبلجيكا، وكافة المنتخبات التي واجهناها في كأس العالم. سنتجه إلى المباراة كما تعوّدنا، مدركين أننا الأقل حظوظا لأن تلك الفرق تتمتع بتاريخ أكبر".

واستدرك قائلا "إلا أن ذلك غير مهم بالنسبة لنا، فنحن ندخل أرض الملعب من أجل الانتصار، للظفر بالفوز من أجل بلادنا ولكل من دعمنا".

ويلتقي المغرب في المربع الذهبي، اليوم الأربعاء، مع حاملة اللقب فرنسا.

مشجعون للمغرب في الدوحة (Getty Images)

وأوضح صابيري أنه "لا أعتقد أن لدينا خطة مختلفة لكل خصم. لدينا خطة للعب والأمر الأهم هو الالتزام بتشكيلتنا، نتبنى دائمًا فلسفة دفاعية إذا تلقت شباكنا هدفا واحدا فقط".

وذكر أن المدرب دائما يمنح الثقة لكافة اللاعبين من أجل تقديم مستوى كروي جيد.

وأشار إلى أن "بلوغ نصف النهائي شعور مذهل"، مضيفا أنه "أنحدرُ من مدينة صغيرة اسمها كلميمة، إنها صغيرة حتى بمقاييس المغرب".

وأضاف أنه "لذلك فإن الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم هو إنجاز مذهل لي ولكل الدول العربية والقارة الإفريقية، وأنا فخور بأني كنتُ جزءا من هذا، وممتن لكل من ساندنا خلال رحلتنا".

ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والإفريقية بعد تأهله للدور نصف نهائي عقب الفوز على البرتغال، بهدف أحرزه يوسف النصيري في الدقيقة 42.

وأصبح المغرب ثالث منتخب من خارج أوروبا وأميركا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930 وكوريا الجنوبية في عام 2002.