مباشر | مونديال قطر: المغرب (0-1) فرنسا

يلتقي منتخبا المغرب وفرنسا مساء اليوم، الأربعاء، على استاد "البيت" ضمن أحداث الدور نصف النهائي من مونديال قطر.

ويسعى المنتخب المغربي إلى مواصلة كتابة التاريخ للعرب وإفريقيا والتأهل إلى المباراة النهائية وملاقاة المنتخب الأرجنتيني يوم الأحد القادم.

أما المنتخب الفرنسي فيسعى إلى الاحتفاظ بلقبه والتأهل إلى النهائي للنسخة الثانية على التوالي.

أحداث الشوط الأول:

21:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 5: هدف لمنتخب فرنسا أحرزه اللاعب ثيو هيرنانديز.

تشكيلة المباراة

منتخب المغرب: بونو ياسين، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، جواد الياميق، رومان سايس، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، سفيان بوفال، حكيم زياش، يوسف النصيري.

منتخب فرنسا: هوغو لوريس، جوليس كوندي، ثيو هيرنانديز، رافاييل فاران، إبراهيما كوناتي، أوريلين تشواميني، يوسف فوفانا، أنطوان غريزمان، عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، أوليفيه جيرو.