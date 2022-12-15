ماذا قال لاعبو المغرب بعد وداع المنافسة على كأس العالم؟

تاريخ النشر: 15/12/2022 - 00:05

ماذا قال لاعبو المغرب بعد وداع المنافسة على كأس العالم؟
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

بعد وصوله إلى إنجاز تاريخي على المستوى العربي والإفريقي، ودّع منتخب المغرب المنافسة على بطولة كأس العالم بعد خسارته أمام بطل النسخة الأخيرة منتخب فرنسا بهدفين مقابل لا شيء.

وسيختتم المنتخب المغربي مشواره في مونديال قطر بمواجهة نظيره الكرواتي يوم السبت القادم في مباراة تحديد المركز الثالث.

وعقب مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، بالقول "لقد بذلنا أقصى ما في وسعنا، وهذا الأمر الأكثر أهمية. قاتل الأولاد حتى اللحظة الأخيرة. أردنا الفوز بالمباراة لكننا واجهنا فريقا قويا يعرف ما يفعله وينتظر منك أن ترتكب خطأ وهذا ما فعلناه في بداية المباراة".

وأضاف "خسرنا الكثير من اللاعبين الذين قدموا أفضل ما لديهم، كان المزراوي مريضا لكنه لعب، وسايس أيضا (مصاب). ليس لدي ما أقوله عندما يبذل اللاعبون أقصى ما يمكن. كان بإمكاننا التسجيل، لكن الهدف لم يأتِ لسوء الحظ".

وتابع "ليسامحنا المغاربة! أردنا الذهاب إلى النهائي ولكن في المرة القادمة إن شاء الله. (بالنسبة لمباراة المركز الثالث) سنبذل أقصى ما في وسعنا لكن لن يكون الأمر سهلا... سنرى أيضا اللاعبين الذين لم يلعبوا لمنحهم وقتا للعب. حتى لو أردنا نيل المركز الثالث، سنكون حذرين لأن لدينا الكثير من الإصابات. الآن، لن نفكر في هذه المباراة، سنستريح وسأقدم التهاني للشباب. هذا ما يهمني".

وقال حارس مرمى المغرب، ياسين بونو، إن "المباراة لم تكن سهلة لكن كان عندنا حلم الوصول للنهائي وكنا واثقين من الفوز بها لكن لم يكتب. أظن أن الشباب لعبوا مباراة كبيرة وبذلوا مجهودا جبارا، كانت لدينا فرص، الحمد لله لهذا الأداء. ما تزال أمامنا مباراة يجب أن نواجهها بنفس الجدية التي أظهرنا في المباريات الماضية".

وتحدث عن إصابات سايس وأكرد "صراحة الشباب الذين دخلوا اليوم سواء جواد (الياميق) أو أشرف (داري) قدما أداء كبيرا وكانا في مستوى كبير صراحة لم نحس بغياب نايف أو رومان. صراحة هذه المجموعة أظهرت أنها قادرة على منافسة أكبر المنتخبات، لكن اليوم الهدف الأول صعب علينا المباراة. لكن المنتخب أظهر أن لديه شخصية وخلق فرصا بعد هذا الهدف، من بعد جاءت فرصة سجلوا منها هدفا بشيء من الحظ".

وذكر مدافع المغرب، بدر بانون، أننا "حققنا إنجازا كبيرا بفضل المجموعة. نصف النهائي أمام منتخبات كبيرة نتيجة جيدة لنا. قدّمنا أقصى جهودنا. نفتخر أننا مغاربة وعرب، نشكر جميع الأفارقة والعرب على دعمنا خلال هذه البطولة. كنا نهدف إلى بلوغ النهائي وإحراز اللقب، لكن الآن نبحث عن المركز الثالث الذي سيفخر به المغاربة لفترة طويلة".

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