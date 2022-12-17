مباشر | مونديال قطر: المغرب (1-1) كرواتيا

تاريخ النشر: 17/12/2022 - 17:10

مباشر | مونديال قطر: المغرب (1-1) كرواتيا
(Gettyimages)
عرب ٤٨

يختتم منتخب المغرب إنجازه التاريخي في مونديال قطر بمواجهة منتخب كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية على استاد "خليفة الدولي"، مساء السبت.

وسبق أن التقيا المنتخبين في دور المجموعات، حيث انتهت المباراة حينها بالتعادل السلبي 0-0، قبل تأهلهما معا إلى الأدوار الإقصائية وخروج المغرب أمام فرنسا وإقصاء كرواتيا على يد الأرجنتين.

وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا بوصوله كأول منتخب عربي وإفريقي إلى الدور نصف النهائي منذ انطلاق البطولة الكبرى على مستوى العالم.

أحداث الشوط الأول:

17:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 7: هدف لمنتخب كرواتيا أحرزه اللاعب جوسكو جفارديول.

دقيقة 9: منتخب المغرب يدرك هدف التعادل سريعا بواسطة لاعبه أشرف داري.

تشكيلة المباراة

منتخب المغرب: ياسين بونو، أشرف حكيمي، جواد الياميق، أشرف داري، يحيى عطية الله، سفيان أمرابط، بلال الخنوس، عبد الحميد الصابري، حكيم زياش، سفيان بوفال، يوسف النصيري.

منتخب كرواتيا: دومينيك ليفاكوفتش، جوزيب ستانيتش، جوزيب سوتالو، يوشكو جفارديول، بورنا سوسا، لوكا مودريتش، ماتيو كوفاسيتش، لوفر ماجر، ميسلاف اورسيتش، إيفان بيريسيتش، ماركو ليفايا.

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مباشر | مونديال قطر: المغرب (1-1) كرواتيا

مباشر | مونديال قطر: المغرب (1-1) كرواتيا

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