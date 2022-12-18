مباشر | نهائي مونديال قطر: الأرجنتين (2-0) فرنسا

تختتم بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية، مساء الأحد، بمباراة النهائي بين الأرجنتين وفرنسا على استاد "لوسيل".

ويبحث كلا المنتخبين عن لقبهما الثالث في البطولة الكبرى على مستوى العالم، إذ يسعى المنتخب الفرنسي إلى التتويج بالبطولة للمرة الثالثة في مسيرته والثانية على التوالي بعد نسختي 1998 و2018.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد توّج البطولة في نسختي العام 1978 و1986، علمًا أنه وصل في نسخة العام 2014 إلى النهائي إلا أنه خسر البطولة لصالح نظيره الألماني.

أحداث الشوط الأول:

17:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 22: هدف لمنتخب الأرجنتين من ضربة جزاء سددها اللاعب ليونيل ميسي.

دقيقة 35: هدف ثان لمنتخب الأرجنتين أحرزه اللاعب أنخيل دي ماريا.

تشكيلة المباراة

منتخب فرنسا: هوغو لوريس، جويل كوندي، رافاييل فاران، دايوت أوباميكانو، ثيو هيرنانديز، أنطوان غريزمان، أوريلين تشواميني، أدريان رابيو، كيليان مبابي، أوليفيه جيرو، عثمان ديمبلي.

منتخب الأرجنتين: إيميليانو مارتينيز، مولينا، كريستيان روميرو، أوتاميندي، تاجليافيكو، دي باول، إنزو فرنانديز، ماك أليستر، ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز، دي ماريا.