مدرب فرنسا: لم نتمتع بكل قوتنا وطاقتنا لأسباب مختلفة!

عقب مدرب منتخب فرنسا على خسارة بطولة كأس العالم لصالح منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح (2-4)، بالقول إننا "بذلنا الجهد من كل قلبنا وبكل طاقة للعودة في المباراة، عندما نعود من لا شيء (0-2) ونقترب ونلمس شيئا وتفلت من يدنا، يكون استيعاب الخسارة أكثر صعوبة، لكن علينا قبولها".

وأضاف "عندما تأخرنا 0-2، لو تلقينا الثالث، فلا شيء لقوله.. لم نقدم شيئا طيلة ساعة من الوقت. بعد ذلك، مع الكثير من الجودة والشجاعة والطاقة، دفعناهم إلى أقصى الحدود".

ديشامب (Gettyimages)

وأشار من دون إضافة تفاصيل إلى أنه "لم نتمتع بكل قوتنا وطاقتنا لأسباب مختلفة".

وذكر حارس مرمى فرنسا، هوغو لوريس، أنه "كان علينا القيام برد فعل كثيرا في المباراة النهائية. لقد كانت مباراة ملاكمة تقريبا. الأسف الوحيد الذي يمكن أن نشعر به هو أننا لم نرتق إلى المستوى في الشوط الأول. لم نستسلم. يجب أن يكون هناك بطل وقد تقرر ذلك بركلات الترجيح، إنها دائما قاسية. نخرج خالي الوفاض".

لوريس (Gettyimages)

وتابع "كان من الممكن أن نتراخى عندما تأخرنا 0-2 لكننا آمنا بأنفسنا بتغيير مجرى المباراة. عندما لا يريد أن يبتسم لك الحظ.. هذه الفرصة في الدقيقة 120 كانت ستضعنا في المقدمة 4-3.. يجب أن نهنئ الأرجنتينيين الذين قدموا بطولة رائعة ونهائيا رائعا".

وحول مستقبله الدولي، قال إن "هذا ليس الوقت المناسب للإجابة على هذه الأسئلة. سنرد عليها بعد فترة. إنها أمسية مؤلمة لكل اللاعبين والجهاز والمشجعين حتى لو حققنا إنجازات عظيمة. هناك ألم الخسارة".

فاران (Gettyimages)

وذكر المدافع الفرنسي، رافاييل فاران، أننا "نشعر بخيبة أمل كبيرة. قدمنا كل شيء. بعد ذلك، كان علينا أن نواجه الكثير من العقبات خلال البطولة. قاتلنا حتى النهاية ولم نستسلم. عندما وكان بإمكاننا الفوز. أنا فخور جدا بكوني فرنسيا وبالمجموعة. نبقي رؤوسنا مرفوعة. عدنا إلى المباراة عندما لم تكن الأمور في صالحنا. حدث كل شيء بسرعة كبيرة. بدنيا، كنا أفضل، استمرينا وآمنا بأنفسنا. لم نكن بعيدين عن النجاح في قلب مباراة قمنا فيها ببداية سيئة".