الاتحاد الأرجنتيني عن عباءة ميسي: "بالتأكيد أنت ملك"

تاريخ النشر: 19/12/2022 - 16:04

الاتحاد الأرجنتيني عن عباءة ميسي: "بالتأكيد أنت ملك"
أمير قطر، تميم بن حمد، يهدي العباءة العربية لميسي (Getty Images)
عرب ٤٨/ الأناضول

انتقد البعض ارتداء قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، للزي العربي خلال احتفال الفوز بكأس العالم، بينما اعتبر كثيرون هذه اللفتة تكريما رفيعا للاعب من الدولة المستضيفة، قطر.

أعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن فخره بلاعبه الأسطورة، ليونيل ميسي، ونشر على تويتر الصورة التي تظهر إهداء أمير قطر، تميم بن حمد، العباءة العربية "البشت" للاعب قبيل منحه درع كأس العالم.

وعلق الاتحاد على تويتر: "بالتأكيد.. أنت ملك"، في إشارة إلى أن العباءة العربية رمزا للمكانة البارزة التي تضاهي الملوك والأمراء.

وفي السياق، اعتبرت صحيفة "الغارديان" البريطانية الاحتفال القطري باللاعب الأرجنتيني "تتويجا" بجعله يرتدي تلك العباءة السوداء.

وعنونت الصحيفة: "كأس العالم في قطر ينتهي بأكبر نهائي، وتتويج ليونيل ميسي".

وعلى هذا النحو، ذكرت صحيفة "ذا سيدني مورنينغ هيرالد" الأسترالية أن ميسي "يستحق معاملة استثنائية"، وذلك في مقال للحديث عن العباءة التي ارتداها.

وقالت إنه "يستحق معاملة استثنائية، سواء من خلال انحناء معجبيه أمامه أو أن يقوم أقوى رجل في قطر (في إشارة للأمير تميم) بإلباسه البشت".

وبينما اعترض البعض على ظهور ميسي بالزي العربي في الاحتفال بمنح درع كأس العالم، قام عدد من وسائل الإعلام الأجنبية بالتعريف بذلك الزي العربي لتوضيح أهميته ودلالته.

وكتب موقع "تايمز ناو نيوز" الهندي: "البشت لباس عربي تقليدي يرتديه الرجال في المناسبات الخاصة مثل الأعراس أو حفلات التخرج، أو الاحتفالات الدينية".

وأضاف أنه "بينما زعم البعض أن قطر حاولت سرقة لحظة ميسي الذي انتظر طويلا الفوز بكأس العالم، اعتبر المسؤولون القطريون هذه البادرة بمثابة تكريم للنجم الرياضي".

وكان الأمين العام للجنة المنظمة للبطولة القطرية، حسن الذوادي، أكد في تصريحات لموقع "بي بي سي سبورت" أن تقديم البشت "كان احتفالا بميسي".

وأوضح أن اللاعب الأرجنتيني ارتدى الزي العربي عند التقاط الصور، قبل خلعه لاحقًا ومواصلة الاحتفالات بزي وألوان منتخبه الوطني.

وكانت تقارير إعلامية غربية أخرى انتقدت لحظة ارتداء ميسي للزي العربي، واعتبرتها محاولة لفرض ثقافة معينة على حفل التتويج.

وتوجت الأرجنتين بطلة لكأس العالم عقب فوزها على فرنسا بركلات الترجيح (4 ـ 2) في نهائي مُثير انتهى وقته الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

بودكاست عرب 48

#الاتحاد الأرجنتيني
#مونديال قطر
#تميم بن حمد
#ليونيل ميسي
#كأس العالم
#العباءة العربية
#البشت

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