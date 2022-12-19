مونديال قطر: 3.4 مليون مشجع حضروا مباريات البطولة

تاريخ النشر: 19/12/2022 - 10:26

مونديال قطر: 3.4 مليون مشجع حضروا مباريات البطولة
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول

استقطبت بطولة كأس العالم التي أقيمت على مدار شهر كامل في قطر، أكثر من 1.4 مليون زائر من أنحاء العالم منذ انطلاق النهائيات في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

واختتمت البطولة مساء أمس، الأحد، بتتويج منتخب الأرجنتين بعد فوزه على منتخب فرنسا بركلات الترجيح (4-2)، في المباراة التي جرت على استاد "لوسيل".

وحسب ما نقلته وكالة أنباء قطر "قنا"، مساء الأحد، بلغ إجمالي عدد الحضور الجماهيري لمباريات البطولة قرابة 3.4 مليون مشجع.

وتجاوز متوسط حضور المباراة الواحدة 53 ألف مشجع، بطاقة استيعابية إجمالية تجاوزت 96%.

وقال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث ورئيس بطولة كأس العالم قطر 2022، حسن الذوادي "نظمنا نسخة استثنائية مبهرة من البطولة، والتي ستمثل علامة فارقة في استضافات الفعاليات العالمية الكبرى".

وأضاف الذوادي أن "الحدث التاريخي، سيترك إرثا اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا مستداما للدولة والمنطقة بأسرها.

وشهدت العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، حفلا ختاميا ملهما لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي استضافتها دولة قطر.

وأقيم حفل الختام للمونديال في ملعب لوسيل قبل المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا، في آخر أيام المونديال الـ28 التي شهدت 63 مباراة.

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#مونديال قطر
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#مونديال 2022
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