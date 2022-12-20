مبابي بوجه شاحب: وصول طائرة منتخب فرنسا إلى باريس

تاريخ النشر: 20/12/2022 - 10:13

مبابي بوجه شاحب: وصول طائرة منتخب فرنسا إلى باريس
كيليان مبابي بوجه شاحب (Getty Images)
عرب ٤٨

حطّت طائرة وصيف بطل العالم في مونديال قطر 2022، منتخب فرنسا، بعد يوم واحد من الخسارة الدراماتيكية في المواجهة النهائية لمونديال قطر 2022 أمام منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح في مطار رويسي في العاصمة الفرنسية، باريس، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وتوقفت عشرات الحافلات على مدرج جناح الشرف في مطار شارل ديغول تنتظر اللاعبين والعاملين الفنيين والإداريين لنقلهم إلى ساحة الكونكورد في باريس، حيث سيكون في استقبالهم العديد من المشجعين ولم يرغب أي من لاعبي "الديوك" في التحدث أمام حشد من الصحافيين الموجودين على المدرج كما ظهر كيليان مبابي نجم الفريق بوجه شاحب.

ومما يذكر أن المنتخب الفرنسي خسر المباراة النهائية أمام المنتخب الأرجنتيني 4-2 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3 في مباراة مجنونة وحماسية.

وسجّل أهداف الأرجنتين ليونيل ميسي (23 من ركلة جزاء و108) وأنخل دي ماريا (36)، فيما أحرز كيليان مبابي ثلاثية فرنسا (80 و118 من ركلتي جزاء و81) رافعا رصيده إلى ثمانية أهداف في صدارة الهدافين.

وأهدرت فرنسا فرصة تاريخية لإحراز اللقب للمرة الثانية تواليا بعدما تُوجت في مونديال روسيا 2018.

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#كيليان مبابي
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