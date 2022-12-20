مونديال قطر: تسجيل 26 ألفا و425 حركة جوية خلال البطولة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 26 ألفا و425 حركة جوية خلال بطولة كأس العالم 2022، عبر مطاري حمد والدوحة الدوليين.

وبحسب بيان للهيئة، شهدت الحركة الجوية في مطاري حمد والدوحة الدوليين كثافة تشغيلية خلال البطولة، حيث سيرت العديد من شركات الطيران الخليجية رحلات مكوكية إلى دولة قطر، بالإضافة إلى العديد من الرحلات الإضافية من باقي دول العالم.

وقامت العديد من شركات الطيران العالمية، ومنها لوفتهانزا الألمانية والخطوط الجوية الفرنسية والفنلندية والملكية الهولندية، بالإضافة إلى شركات طيران من أميركا الجنوبية وإفريقيا، بتسيير رحلات نظامية وعارضة إلى قطر، ما أدى إلى كثافة تشغيلية بين الدوحة وباقي دول العالم.

ووضعت إدارة الملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، اختبار خطط الطوارئ التشغيلية البديلة لضمان عدم حدوث أي ارتباك في إدارة الحركة الجوية خلال فترة تنظيم البطولة.

وجاء ذلك في إطار ضمان تقديم تجربة سفر فريدة للزوار، وتعريف العالم أجمع بالتطور الكبير الذي تشهده دولة قطر في قطاع الطيران المدني، حسب البيان ذاته.

واستقبلت الدوحة أكثر من 1.4 مليون زائر من أنحاء العالم خلال "كأس العالم فيفا قطر 2022"، التي انطلقت منافساتها في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، واختتمت يوم الأحد الماضي.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء قطر "قنا"، مساء الأحد، بلغ إجمالي الحضور الجماهيري لمباريات البطولة قرابة 3.4 ملايين مشجع.

وتجاوز متوسط حضور المباراة الواحدة 53 ألف مشجع، بطاقة استيعابية إجمالية تجاوزت 96 بالمئة.