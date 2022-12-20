وصول منتخب الأرجنتين الفائز بكأس مونديال قطر إلى بوينوس أيريس

تاريخ النشر: 20/12/2022 - 09:41

وصول منتخب الأرجنتين الفائز بكأس مونديال قطر إلى بوينوس أيريس
ليونيل ميسي وكأس العالم (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب

وصلت الطائرة التي تقل منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2022 وقائده ليونيل ميسي إلى مطار إيسيسا الدولي في بوينس أيريس عائدة من قطر، اليوم الثلاثاء الساعة 2,40 بالتوقيت المحلي (5,40 ت غ).

وبعد فوزهم على فرنسا في نهائي كأس العالم، أول من أمس الأحد في مباراة مشوقة، سيمضي اللاعبون ليلتهم في مجمع تدريب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرب المطار حيث ينتظرهم آلاف المشجعين للترحيب بهم. ثم سيبدأون جولة في وسط مدينة بوينوس أيريس، بدءا من ظهر الثلاثاء، بالتوقيت المحلي حيث من المرتقب أن يستقبلهم الملايين في الشوارع مع إعلان عطلة رسمية في البلاد.

ميسي الذي سجل هدفين خلال مباراة النهائي، كان أول لاعب ينزل من الطائرة حاملا كأس البطولة وبعده مباشرة مدرب المنتخب، ليونيل سكالوني.

بعدهما نزل المهاجم جوليان الفاريز الذي سجل أربعة أهداف خلال مونديال قطر.

ووضعت صورة لميسي على ذيل الطائرة مع عبارة "فريق واحد، بلد واحد، حلم واحد".

نزل اللاعبون من الطائرة وشقوا طريقهم على سجادة حمراء وصولا إلى حافلة مكشوفة على وقع أغنية "Muchachos" الخاصة بهم لكأس العالم التي أدتها فرقة لا موسكا.

وغادرت الحافلة بعيد ذلك إلى مجمع التدريب.

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