آرسنال يسعى إلى ضم نجم الأرجنتين

أبدى آرسنال الإنجليزي رغبته في التعاقد مع لاعب برايتون، الأرجنتيني ماك أليستر، بعدما توّج مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر.

وأحرز المنتخب الأرجنتيني البطولة على الفوز على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح 4-2، مساء الأحد، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فقد وجه آرسنال أنظاره، نحو ماك أليستر، لتدعيم وسط ملعبه خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن آرسنال انضم للسباق الذي يضم أندية أتلتيكو مدريد وتوتنهام وإنتر ميلان ويوفنتوس، للتعاقد مع النجم الأرجنتيني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن القيمة السوقية للاعب الأرجنتيني تبلغ 30 مليون جنيه إسترليني.