تصنيف "فيفا" بعد المونديال: الأرجنتين ثانية رغم اللقب والمغرب يحقّق إنجازا تاريخيًّا

تاريخ النشر: 22/12/2022 - 16:50

تصنيف "فيفا" بعد المونديال: الأرجنتين ثانية رغم اللقب والمغرب يحقّق إنجازا تاريخيًّا
لاعبو المنتخب المغربي(Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات

ارتقى المنتخب الأرجنتيني بطل العالم في مونديال قطر 2022 إلى المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم ("فيفا")، خلف البرازيل التي ما زالت متصدّرة، فيما حلّت فرنسا الوصيفة في المركز الثالث، بينما حقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا، وفق الترتيب الرسمي الذي نُشر، اليوم الخميس.

وتقدّم ليونيل ميسي ورفاقه مركزا واحدا في التصنيف، على غرار زملاء كيليان مبابي الذين كانوا في المركز الرابع قبل انطلاق البطولة في قطر.

لاعبو المنتخب المغربي (Getty Images)

وبات هذان المنتخبان اللذان لعبا المباراة النهائية للمونديال، أمام بلجيكا التي أُقصيت من دور المجموعات، فيما لا تزال البرازيل في الصدارة التي تحتلها منذ 31 آذار/ مارس الماضي، رغم خروجها في ربع النهائي أمام كرواتيا.

ويتوزّع الفارق بين الثلاثة الأوائل في الترتيب بنحو عشرين نقطة، ووسعوا الفارق مع البلجيكيين الذين باتوا في المركز الرابع.

لاعبو المنتخب الأرجنتيني خلال احتفالهم باللقب (Getty Images)

ولم يكن سيناريو المباراة النهائية التي فاز فيها منتخب الأرجنتين على فرنسا 4-2 بركلات بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي و3-3 في الوقت الإضافي، مواتيا للفريقين، ذلك لأنه لو فاز أحدهما قبل نهاية الوقت الإضافي، لكان تصدّر ترتيب "فيفا"، اليوم، إذ يتم منح المزيد من النقاط للفائزين قبل ركلات الترجيح.

وأفضل ارتقاء في المراكز العشرة الأولى في العالم كان من نصيب كرواتيا التي باتت في المركز السابع، بعد أن كانت في المرتبة 12 سابقا، وذلك بعد حلولها ثالثة في مونديال قطر.

حققت كرواتيا أفضل ارتقاء في المراكز العشرة الأولى (Getty Images)

أما المغرب مفاجأة البطولة، فقد بات في المركز الحادي عشر، وهي أول مرة لدولة إفريقية.

وبعد هزيمتها أمام أستراليا في دور المجموعات، خسرت الدنمارك ثمانية مراكز وباتت في المركز الثامن عشر.

وتصدر "أسود أطلس" التصنيف على المستوى العربي والإفريقي، خلفه السنغال في المرتبة 19، وتونس 30، والكاميرون 33، ونيجيريا 35، ومصر 39، والجزائر 40.

وفي ما يلي ترتيب المنتخبات الـ11 الأولى:

1- البرازيل 1840.77 نقطة

2- الأرجنتين 1838.38

3- فرنسا 1823.39

4- بلجيكا 1781.30

5- إنكلترا 1774.19

6- هولندا 1740.92

7- كرواتيا 1727.62

8- إيطاليا 1723.56

9- البرتغال 1702.54

10- إسبانيا 1692.71

11- المغرب 1672.35

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