يورو 2020: إيطاليا تهزم بلجيكا وتتأهل لملاقاة إسبانيا

حصد منتخب إيطاليا بطاقة تأهله للدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعد تغلبه على منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف للأخير.

وأحرز هدفا المنتخب الإيطالي كل من اللاعبين نيكولو باريلا ولورنزو إنسيني، في المقابل سجل هدف المنتخب البلجيكي اللاعب روميلو لوكاكو.

وسيلاقي المنتخب الإيطالي نظيره الإسباني في المربع الذهبي للبطولة الأوروبية يوم 6 تموز/ يوليو.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة سريعة وكاد المنتخب البلجيكي، أن يشكل الخطورة الأولى على مرمى دوناروما، بعد خطأ في التمرير من دي لورينزو، لتصل إلى دي بروين الذي مررها في العمق الدفاعي للأزوري إلى لوكاكو، لكن دوناروما نجح في الخروج من مرماه والإمساك بالكرة.

وفي الدقيقة 13، تمكن بونوتشي من تسجيل أول أهداف المباراة لإيطاليا، بعد ركلة حرة ثابتة نفذها إنسيني داخل المنطقة، لتصل إلى بونوتشي أمام المرمى ويضعها في الشباك، قبل أن يلغي الحكم الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وتألق دوناروما ليحرم دي بروين من فرصة الهدف الأول، بعدما وصلت الكرة إلى دي بروين وانطلق من منتصف الملعب بهجمة مرتدة سريعة بالدقيقة 22، ليتوغل ويطلق تسديدة صاروخية من على حدود المنطقة باتجاه المرمى، أبعدها دوناروما بأطراف أصابعه ببراعة إلى ركنية.

وعاد دوناروما ليتألق من جديد، ويحرم بلجيكا من هدف محقق بعد مرتدة سريعة، نفذها دي بروين ليمرر إلى لوكاكو الذي توغل داخل المنطقة وأطلق تسديدة أرضية بقدمه اليسرى، أبعدها الحارس الإيطالي إلى ركنية جديدة.

وفي الدقيقة 31، نجح باريلا في تسجيل الهدف الأول لإيطاليا، بمجهود فردي رائع بعدما مر من 3 لاعبين داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة على يمين الحارس كورتوا في الشباك.

في الدقيقة 40، نفذت ركنية داخل منطقة جزاء بلجيكا، لتشتت خارج المنطقة وتجد كييزا الذي قابلها بتسديدة قوية مباشرة مرت بجوار القائم الأيسر للحارس كورتوا.

وضاعف إنسيني النتيجة لإيطاليا بهدف ثانٍ في الدقيقة 44، بعد تسديدة صاروخية من أمام منطقة الجزاء، وبطريقة رائعة في الزاوية البعيدة على الحارس كورتوا، لتسكن الشباك.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لبلجيكا بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعد عرقلة دي لورينزو لدوكو، تمكن لوكاكو من خلالها من تقليص النتيجة ويسجل الهدف الأول لبلاده.

أهدر لوكاكو أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 60، بعد تمريرة من دوكو إلى دي بروين الذي مرر كرة عرضية مرت من أمام جميع المدافعين، لتجد لوكاكو الذي سدد الكرة باتجاه المرمى الخالي من حارسه، لكن سبينازولا أنقذ الكرة من أمام المرمى ببراعة ليحرم بلجيكا من تعديل النتيجة.

وفي الدقيقة 66، مرر إنسيني كرة رائعة من الجهة اليسرى إلى القادم من الخلف سبينازولا، الذي نجح في تسديد الكرة من أمام مدافع بلجيكا، لكن تصويبته مرت بجوار القائم الأيمن لكورتوا.

وواصل إنسيني الاعتماد على تسديداته المميزة، حيث أطلق تسديدة أخرى مماثلة لهدفه في شباك بلجيكا، لكن كورتوا تمكن من التصدي لها هذه المرة.

وتلقى منتخب بلجيكا ضربة قوية، بعد إصابة ناصر الشاذلي الذي حل كبديل في الدقيقة 69، ليتعرض للإصابة ويخرج متأثرًا بها بعد 5 دقائق فقط.

وبالدقيقة 79، سقط ليوناردو سبينازولا، الظهير الأيسر لإيطاليا على أرض الملعب حيث عانى من إصابة عضلية، أجبر على إثرها على الخروج ليحل محله إيمرسون بالميري.

ومن الجهة اليسرى، استلم دوكو الكرة ومر من أكثر من لاعب ليطلق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، علت عارضة الحارس دوناروما.