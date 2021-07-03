يورو 2020: الدانمارك تتخطى التشيك وتتأهل لنصف النهائي

تخطى منتخب الدانمارك نظيره منتخب التشيك بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز هدفا المنتخب الدانماركي كل من اللاعبين توماس ديلاني وكاسبر دولبيرغ، وفي المقابل سجل هدف المنتخب التشيكي اللاعب باتريك ستشيك.

وسيلاقي المنتخب الدانماركي الفائز من مباراة أوكرانيا وإنجلترا في المربع الذهبي للبطولة الأوروبية.

مجريات المباراة:

بدأت الإثارة منذ الدقائق الأول للقاء، حيث تقدم المنتخب الدانماركي بهدف مبكر من ركنية لعبها يانس لارسن من الجهة اليمنى، وارتقى لها توماس ديلاني برأسه في الشباك.

ارتفعت معنويات لاعبي الدانمارك بعد هذا الهدف، وكاد دامسجارد أن يهز الشباك بهدف ثان إلا أن الحارس التشيكي توماس فاسليك أنقذ مرماه ببراعة، بخلاف محاولات أخرى أقل خطورة من ديلاني ومارتن برايثوايت.

امتص المنتخب التشيكي صدمة البداية، وسعى لإدراك التعادل بتسديدة لتوماس هوليش أنقذها كاسبر شمايكل، وأخرى لتوماس سوتشيك خارج المرمى.

وتلقى رفاق باتريك شيك طعنة أخرى من عرضية مميزة بوجه القدم الخارجي ليواكيم مايلي، قابلها كاسبر دولبيرغ في الشباك، ليعزز تفوق الدانمارك بهدفه الثالث في البطولة.

بدأ المنتخب التشيكي الشوط الثاني باندفاع هجومي شديد لإنقاذ موقفه، حيث سدد أنطونين باراك كرة أبعدها شمايكل بصعوبة، بعدها أمسك الحارس الدانماركي بتسديدة سهلة من مقصية لباتريك شيك.

ولم يفقد نجم منتخب التشيك الأمل حتى سجل هدف تقليص الفارق بعد عرضية من فلاديمير كوفال.

انتبه مدرب الدانمارك للخطر وتحرك لتنشيط صفوفه بإشراك يوسف بولسن وكريستيان نورجارد ثم دانييل فاس مكان دولبيرغ ودامسجارد ويانس لارسن.

وبالفعل، أزعج يوسف بولسن الدفاع التشيكي بانطلاقاته في الهجمات المرتدة، وهدد المرمى في مناسبتين.

وفي الدقيقة 78، كاد منتخب الدانمارك أن يقتل المباراة بهدف ثالث من تمريرة دانييل فاس إلى بولسن الذي سدد كرة قوية أبعدها الحارس التشيكي بصعوبة بالغة.

بعدها بدقائق، اقتحم يواكيم مايلي منطقة الجزاء، وانفرد، إلا أن الحارس التشيكي أنقذ مرماه مجددا من هدف محقق، في المقابل لم يتعرض دفاع الدانمارك وحارسه كاسبر شمايكل لأي تهديد، لينتهي اللقاء بفوز ثمين ومستحق لأبطال أوروبا 1992.