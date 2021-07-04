مدرب إنجلترا: أمامنا فرصة لصنع التاريخ

تاريخ النشر: 04/07/2021 - 09:31

مدرب إنجلترا: أمامنا فرصة لصنع التاريخ
المدرب الإنجليزي غاريث ساوثغيت (أ ب)
عرب ٤٨

أكد مدرب منتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، أن روح المجموعة هي التي تميز فريقه، وذلك بعد الفوز على نظيره منتخب أوكرانيا برباعية نظيفة وتأهله للمربع الذهبي من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز اللاعب هاري كين هدفين وأضاف هاري ماغواير وجوردان هندرسون هدفين بضربتي رأس، ليتأهل المنتخب الإنجليزي إلى قبل النهائي في بطولة أوروبا لأول مرة في 25 عاما، وأعاد ساوثغيت الفضل إلى السلوك الجماعي لفريقه.

وقال ساوثغيت في مؤتمر صحفي "قدمنا أداء رائعا، ليس فقط اللاعبين الذين شاركوا في التشكيلة الأساسية ولكن الذين لعبوا في الشوط الثاني حافظوا أيضا على الزخم.. أنا أفكر كذلك في اللاعبين الذين تركتهم خارج التشكيلة والذين لم ينزلوا الملعب من البدلاء".

وأضاف "لقد كانوا جزءا هائلا مما نقوم به. من الصعب جدا إبقاء مجموعة بهذا الحجم سعيدة وتشعر بالتقدير. ومع ذلك كان هؤلاء اللاعبون في غاية الروعة في كيفية التضحية بأنفسهم من أجل المجموعة".

وأردف غاريث ساوثغيت "نحن في الدور قبل النهائي بسبب هذه الروح. بالطبع جودة الأداء مهمة، لكني رأيت الكثير من الفرق تخرج لأنها لا تتمتع بروح هؤلاء اللاعبين".

ويلتقي المنتخب الإنجليزي في مباراته التالية يوم الأربعاء باستاد ويمبلي مع الدانمارك التي هزمت جمهورية التشيك 2-1 أمس، السبت.

ويمر المنتخب الدانماركي بفترة مشوبة بالعواطف في أعقاب سقوط كريستيان إريكسن مغشيا عليه على أرض الملعب بسبب أزمة قلبية، ويدرك ساوثغيت مدى جودة وتماسك المنافس بعد التجربة المروعة التي مر بها لاعب الوسط.

وقال ساوثغيت "نعرف جيدا قدرات منتخب الدانمارك وقد أثبت ذلك في هذه البطولة. يستفيدون من موجة من المشاعر بسبب ما حدث مع كريستيان أيضا.. ستكون مباراة رائعة".

وزاد "لدينا خبرة أكبر في هذا النوع من المباريات كمجموعة ويتمتع اللاعبون على المستوى الفردي بخبرة في تلك المباريات أيضا على مستوى الأندية، ولذلك يتعين علينا استغلال ذلك يوم الأربعاء".

وستكون الجائزة الظهور لأول مرة في نهائي بطولة أوروبا بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، وثاني مرة في بطولة كبرى.

وأتم ساوثغيت "ما زال أمامنا طريق طويل. قبل نهاية مباراة الليلة كنت أفكر بالفعل في التحدي التالي، وهذا هو الأمر بالنسبة لنا، لم نذهب أبدا إلى نهائي بطولة أوروبا، وهي فرصة أخرى لنا لصنع التاريخ".


#غاريث ساوثغيت
#إنجلترا
#كأس أمم أوروبا
#يورو 2020

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